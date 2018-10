Serie A italiana: Juventus pode sagrar-se hoje campeã

Nesta 33º jornada da Série A, a Juventus pode-se tornar tetracampeã. O clube de Turim, que lidera confortavelmente a Serie A, recebe hoje a Fiorentina e, para ser campeão, precisa de ganhar aos «Viola» e esperar que a Lazio não vença o Parma. O técnico da«Vecchia Signora», Massimiliano Allegri, refere que a Fiorentina será um oponente difícil.

«Vai ser um jogo difícil, já perdemos em casa com a Fiorentina para a Taça», relembrou o treinador na antevisão do jogo. A «Vecchia Signora»” está a um passo de acrescentar outro campeonato nacional aos 30 já ganhos, num momento único do clube que pode ganhar três competições num ano já que está nas meias-finais da Liga dos Campeões com o Real Madrid, na final da Taça de Itália com a Lazio, e prestes a ganhar a Serie A.