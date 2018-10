Astana mantém licença WorldTour

A União Ciclista Internacional decidiu não retirar a licença WorldTour à Astana na sequência dos casos de doping registados pelos cazaques em 2014.

A equipa onde corre Vincenzo Nibali, vencedor do Tour de France 2014, poderá assim continuar a participar nas provas maiores do ciclismo mundial, já que a UCI considerou que a Astana concretizou reformas significativas no seio da equipa, por forma a evitar casos de doping no futuro, de acordo com as recomendações feitas pelo Instituto de Ciências do Desporto da Universidade de Lausanne (ISSUL). No comunicado do organismo que gere o ciclismo internacional pode ainda ler-se que a Comissão de Licenças considerou que a revogação do estatuto WorldTour à Astana seria um castigo demasiado pesado.