Sevilha x Fiorentina: 'nervionenses' buscam bisar na Liga Europa

Um dos jogos das meias-finais da Liga Europa vai ser jogado entre Sevilha e Fiorentina. Os dois clubes nunca se defrontaram na História e o registo do Sevilha contra clubes italianos é paupérrimo: zero vitórias, um empate e três derrotas. A formação sevilhana perdeu também por 3-1 com o AC Milan, na Supertaça Europeia em 2007, com o golo de Renato, aos 14 minutos, a ser o único conseguido em quatro jogos contra equipas da Serie A.

O registo da Fiorentina contra equipas espanholas também não é, à partida, animador: de duas vitórias, quatro empates e seis derrotas. Nunca tendo vencido em partidas disputadas em Espanha, os «Viola» perderam com o Real Madrid na final de 1957 da Taça dos Campeões Europeus, em pleno Santiago Bernabéu, tendo sido também derrotados pelo Atlético de Madrid na final da Taça das Taças de 1962 do português Jorge Mendonça. O Sevilha espera tornar-se na primeira equipa a vencer pela quarta vez a Taça UEFA/UEFA Europa League.

Vincenzo Montella, treinador da Fiorentina, acha que a experiência é um factor importante, factor em que os espanhóis levam claramente vantagem, mas alerta que a sua equipa quer passar à final da prova: «Estou contente por ter evitado uma eliminatória italiana com o Nápoles, embora espere encontrá-los dentro de algumas semanas. O Sevilha é o campeão e, por isso, deve ser considerado favorito, mas chegamos a esta fase da competição tendo eliminado várias boas equipas. O Sevilha possui muita experiência na prova, tendo-a vencido por três vezes nas últimas dez temporadas, mas nós merecemos o nosso lugar nas meias-finais e vamos dar o nosso melhor para seguir em frente», declarou o ex-avançado.

Unai Emery, treinador do Sevilha (onde militam Beto, Diogo Figueiras e Carriço) que no ano passado ergueu o troféu, acha que vai ser uma eliminatória dificil e que a equipa de Florença está recheada de talentos. «Temos de estar atentos a Mario Gomez, Mohamed Salah, Borja Valero e Marcos Alonso, quando este subir. A Fiorentina está a chegar ao fim de uma época muito boa, são duas equipas semelhantes, atendendo aos títulos conquistados, por isso é uma eliminatória renhida. A Fiorentina afastou três excelentes equipas, Tottenham, Roma e Dínamo Kiev», afirmou na projecção do duelo.

Equipas prováveis do Sevilha x Fiorentina:

Sevilha: Rico; Coke, Carriço, Kolodziejczak, Trémoulinas; Banega, Krychowiak; Aleix Vidal, Iborra, Vitolo; Bacca.

Fiorentina: Neto; Tomović, Savić, Gonzalo Rodríguez, Alonso; Borja Valero, Pizarro, Fernández; Joaquín, Salah, Gomez