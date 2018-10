Nico Rosberg regressou às pole position

A chegada da fórmula 1 à Europa trouxe Nico Rosberg para a ribalta, pelo menos até agora. O alemão foi o mais rápido na FP1 e na FP3, conseguindo bater Lewis Hamilton na Qualificação para o GP de Espanha. Hamilton foi o segundo mais rápido e Sebastian Vettel irá partir do terceiro lugar da grelha de partida para a corrida de amanhã.

Q1

Nada de anormal. Hamilton muito forte mesmo com os pneus mais duros, enquanto os Ferrari não se sentiam tão seguros com o ritmo imposto pelo composto mais duro. Para além disso, na Scuderia, Kimi correu com um aeropack antigo e Vettel com as atualizações.

A McLaren conseguiu fazer melhor que a Force India, já que os dois pilotos da equipa de Woking bateram Pérez e Hulkenberg. Nico Hulkenberg e Sergio Pérez não foram além do 17º e 18º lugar, respectivamente. Jenson Button foi 13º, na Q1 e Fernando Alonso passou à Q2 com o 15º tempo.

Ficavam de fora os seguintes pilotos: Roberto Merhi, Will Stevens, Sergio Pérez e Nico Hulkenberg e Marcus Ericsson.

Q2

O brasileiro Felipe Nasr foi o primeiro a sair para a pista com o seu Sauber. Hamilton, Vettel e Rosberg que tinham concluído a Q1 com pneus duros, tiveram de trocar para os médios para assim baixarem os tempos. O britânico, campeão do Mundo, ainda foi o mais rápido da sessão, com Räikkönen em 2º à frente de Massa e Alonso, mas isso iria mudar com a entrada em cena de Nico Rosberg: o alemão bateu o seu colega de equipa por mais de meio segundo, com o tempo de 1:25.166.

Os dois McLaren não conseguiram seguir para a Q3, o mesmo acontecendo aos dois pilotos da Lotus. O E23 mostrou algumas fragilidades no circuito espanhol, com o carro a sofrer bastante de sobreviragem.

Os pilotos que ficaram de fora da Q3, foram: Felipe Nasr, Jenson Button, Fernando Alonso, Pastor Maldonado e Romain Grosjean.

Q3

A sessão que tudo decide para os pilotos da frente. Hamilton não tinha sido o mais rápido na sessão anterior, via Nico Rosberg mais rápido quase no fim da Q3. A temperatura da pista tornava as coisas mais difíceis para os pilotos melhorarem os seus tempos. Durante a Q3, Hamilton pediu à equipa para trocar a asa da frente, realçando ainda mais a pouca fé do britânico no seu monolugar.

Massa, Sainz, Ricciardo e Kvyat apenas tiveram uma oportunidade para marcarem os melhores tempos, mas apenas Sainz conseguiu vingar com esta estratégia ao bater o seu colega de equipa, Max Verstappen.

No final, apenas Kimi Räikkönen conseguiu melhorar o tempo, mesmo assim ficando atrás de Valtteri Bottas. Nico Rosberg conseguiu a sua primeira pole do ano.

Top 10 da Qualificação do GP de Espanha:

1 Nico Rosberg 1:24.681

2 Lewis Hamilton 1:24.948

3 Sebastian Vettel 1:25.458

4 Valtteri Bottas 1:25.694

5 Carlos Sainz 1:26.136

6 Max Verstappen 1:26.249

7 Kimi Raikkonen 1:26.414

8 Daniil Kvyat 1:26.629

9 Felipe Massa 1:26.757

10 Daniel Ricciardo 1:26.770

A corrida está marcada para amanhã, às 13h portuguesas. Quem vence? Lewis Hamilton ou Nico Rosberg?