Marítimo espanta Braga com três golos de abanar a Pedreira

O Marítimo visitou o reduto arsenalista, e, ao fim dos 90 minutos de batalha, conseguiu tomar controlo da Pedreira e sair da cidade de Braga com os três pontos acompanhados de três golos. Os insulares quebraram, assim, uma malapata que durava desde o ano de 2006.

A vitória de ontem, com golos de João Diogo (39 minutos), Danilo Pereira (65) e Moussa Marega (68), fez os maritimistas reviverem a última vitória em Braga - na jornada 8 da temporada 2006/2007, o Marítimo visitou o SC Braga e bateu a armada arsenalista por 1-4.

O golo do avançado bracarense Éder, marcado através de grande penalidade (45+3 minutos), foi insuficiente para manter o SC Braga de Sérgio Conceição na disputa do jogo. Caso o Sporting vença amanhã, deixará o Braga a uns longínquos 17 pontos. Se o Vitória de Guimarães vencer a sua partida da jornada, ficará somente a dois pontos do rival minhoto na luta acesa pelo quarto lugar da Liga NOS.