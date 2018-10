Aos 43 anos, Brad Friedel anuncia fim da carreira de profissional

O guarda-redes estadunidense Brad Friedel, de 43 anos, irá colocar termo à sua carreira de futebolista profissional no final da presente temporada. O veterano «keeper» do Tottenham, natural do Estado de Ohio, irá terminar uma carreira de 25 anos, que começou em 1990, no UCLA Bruins, clube onde deu os primeiros passos.

Na temporada 1994/1995, Brad Friedel viajou para a Europa devido a uma proposta para actuar pelos sub-21 do Newcastle, voltando ao seu país natal em 1996, depois de breves passagens pelos dinamarqueses do Brondby e pelos turcos do Galatasaray. O regresso aos Estados Unidos da América deu-se pela mão do Columbus Crew mas o futebol do velho continente voltaria a chamar Friedel.

O internacional A Friedel regressou, na temporada 1997/1998, a Inglaterra, para disputar a Premier League - e do país de Sua Majestade não mais viria a sair. Ao Liverpool seguiu-se o Blackburn, clube onde ganhou maior preponderância e notoriedade. O corpulento guarda-redes completou 8 temporadas no clube de Lancashire antes de se mudar para o Villa Park, onde defendeu as cores do Aston Villa durante três épocas.

Em 2011/2012, Friedel mudou-se para Londres, vestindo a camisola do Tottenham; 82 vezes internacional pelos Estados Unidos, venceu uma Taça da Liga pelo Blackburn (2001/2002) durante a sua estadia de 18 temporadas em Inglaterra. Troféu ao qual junta uma Taça da Tuquia (1995/1996) uma Supertaça da Dinamarca (1994/1995) e duas Taças Intertoto (2007 e 2008).