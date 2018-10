Vicente Caldéron: a casa do primeiro «hat-trick» de Messi fora de Nou Camp

O jogo decisivo para a atribuição da Liga BBVA é já no próximo Domingo, no palco do Vicente Calderón. Atlético de Madrid e Barcelona medem forças na penúltima jornada e decidem o campeão nacional e também terceiro posicionado. Duelo decisivo num estádio onde, curiosamente, Messi protagonizou o seu primeiro hat-trick, fora do Camp Nou.

A 6 de Janeiro de 2009, nos oitavos-de-final da Taça do Rei, o argentino marcou três golos - o primeiro aos 12 minutos, o segundo de mediante grande penalidade ao minuto 56 e o último numa acção individual, a bater o guarda-redes francês Coupet aos 79 minutos. Um jogo em que os adeptos do Atlético responderam à sua fulgorante actuação com aplausos consensuais.