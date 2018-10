Ligue 1: Paris Saint-Germain sagra-se tricampeão nacional

Precisava apenas de um ponto para confirmar a consagração nacional e a festa do título já se adivinhava há muito, mas, ontem, a turma parisiense encerrou a corrida pela Ligue 1 vencendo o Montpellier 1-2 no Estádio de La Mosson. Na 37ª jornada do campeonato francês, o PSG atingiu os 80 pontos, deixando o segundo classificado Lyon a 8 pontos de distância.

Os golos da vitória parisiense foram apontados pelo médio Blaise Matuidi e pelo avançado argentino Ezequiel Lavezzi (Mournier marcou o tento caseiro); ao atingir o tricampeonato nacional, feito inédito na História do clube de Paris, o Paris Saint-Germain tem agora cinco títulos nacionais na sua vitrine (1985/1986, 1993/1994, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015).

Já o Mónaco, de Leonardo Jardim, regressou às vitórias, batendo por 2-0 o Metz e atingindo os 68 pontos, estando cada vez mais perto de garantir o terceiro lugar no pódio do campeonato francês (o Marselha tem 66 pontos). Os golos monegascos foram marcados por Bernardo Silva (seis golos em seis jogos por parte do médio luso) e Valère Germain. O avançado francês foi assistido pelo jovem ex-Benfica.