Liga BBVA: Claudio Bravo é o expoente máximo da defesa do Barcelona

O chileno Claudio Bravo foi o guarda-redes titular deste Barcelona campeão nacional - embora na Liga dos Campeões o número um seja, devido à preferência de Luis Enrique, o alemão Ter-Stegen, Bravo é, pelo menos até agora, o menos batido da Liga BBVA.

O capitão da seleção chilena começou a sua carreira no Colo-Colo, tendo ido para Espanha e ingressando na Real Socidad; esta época foi para o Barcelona por 12 milhões de euros. A 4 de Outubro de 2014 bateu o recorde de Pello Artola (antigo guarda-redes da Real Sociedad e também do Barcelona) quando ultrapassou a marca dos 560 minutos sem sofrer qualquer golo no Campeonato Espanhol, um feito ocorrido na partida contra o Rayo Vallecano.

Bravo, de 32 anos, ficou até o dia 25 de Outubro de 2014 (tendo um total de 835 minutos) sem sofrer golos, até ao golo de grande penalidade de Cristiano Ronaldo aos 35 minutos do primeiro tempo do Real Madrid x Barcelona. A 27 de Fevereiro de 2015 superou outra marca, na partida contra o Granada: tornou-se o jogador chileno com mais partidas disputadas no Campeonato Espanhol com 197 jogos, superando Ivan Zamorano.