Presidente do Atlético quer assegurar lugar na Liga dos Campeões

Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, reforça que os madrilenos querem o terceiro lugar e um lugar na Liga dos Campeões. «O terceiro lugar será do Atlético», afirmou, peremptório e confiante. A equipa precisa apenas de o empate no terreno do Granada para assegurar um lugar directo na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Cerezo também abordou sobre a possibilidade do lateral canhoto Filipe Luis se juntar de novo à equipa, depois da sua trasferência para o Chelsea no início de 2014/2015. «É um jogador fantástico. Para nós as temporadas que esteve connosco foram importantes e considero-o um dos melhores laterais do mundo», afirmou Cerezo.

Por último o líder directivo «colchonero» também se referiu ao comportamento do público do Vicente Calderón, público que aplaudiu o título obtido pelo Barcelona na jornada passada. «Há um ano atrás os adeptos do Barça também souberam ser generosos com o Atlético no Camp Nou», recordou.