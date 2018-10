Barcelona: central Vermaelen estreia-se no jogo da consagração

Contratado no início da temporada, o defesa central Thomas Vermaelen ainda não envergou a camisola «blaugrana», já que uma lesão grave o atirou para a enfermaria durante toda a época. O antigo central do Arsenal, de 29 anos, está já recuperado e irá estrear-se pelo Barcelona...precisamente no jogo da consagração nacional do clube.

Thomas Vermaelen alinhará amanhã contra o Deportivo, em Camp Nou, na última jornada da Liga BBVA, num jogo que será de festa: o Barcelona conquistou o campeonato na jornada anterior, frente ao campeão Atlético Madrid, e reservou a jornada derradeira para as celebrações em sua casa.