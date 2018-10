Gent campeão belga 2014/2015: uma celebração inédita em 115 anos de vida

Após o apito final da partida entre o Gent e o Standard Liège, a festa explodiu e tomou conta do estádio Ghelamco Arena onde 20.000 pessoas marcavam presença - a mais brilhante e memorável página da vida do Gent era assim escrita a caneta dourada: o clube belga esperou 115 anos pela consagração nacional e, finalmente, o dia da glória bateu à porta do clube fundado em 1900.

Na nona e penúltima jornada do «play-off» da Liga belga, o clube dirigido pelo técnico Hein van Haezebrouck atingiu o patamar mais histórico de sempre, após uma luta intensa pelo primeiro lugar, outrora ocupado pelo Club Brugge do famoso guarda-redes Michel Preud'homme. A vitória de ontem, por 2-0 (com golos de Sven Kums e do ex-Sporting Renato Neto),permite também o acesso directo à «Champions», outro feito inédito.

O clube belga já tinha sido campeão da Segunda Liga nacional por três ocasiões, contando no seu espólio com três Taças da Bélgica (1963/1964, 1983/1984 e 2009/2010). Depois de cinco anos sem títulos e dois segundos lugares na Liga (em 1955 e 2010), o Gent regressa aos festejos, erguendo, nas mãos, o mais importante e saboroso troféu da sua História.