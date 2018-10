De acordo com o Tuttomercatoweb, o Monaco orientado pelo ex-técnico do Sporting, Leonardo Jardim está interessado em adquirir os serviços de Carlos Mané. O extremo de 21 anos é visto como um alvo para a próxima época, e a equipa francesa está na disposição de avançar com uma verba no valor dos nove milhões de euros.

O jogador leonino poderá vir a juntar-se aos outros portugueses que já fazem parte do plantel monegásco, como são os casos de Ricardo Carvalho, João Moutinho e Bernardo Silva.