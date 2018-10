Antonio Cassano garante ter recebido proposta do Sporting

Antonio Cassano, experiente avançado italiano de 32 anos, encontra-se actualmente sem clube e aberto a propostas. O ex-jogador do Parma afirmou à imprensa transalpina ter propostas do Sporting, do Atlético Mineiro e Olympiacos, mas prefere jogar por uma equipa italiana.

O atleta abandonou o Parma e, apesar de todas as propostas que já recebeu, nomeadamente do clube português, diz que prefere aguardar por uma proposta que lhe permita jogar no seu país: «De um a dez, sou feliz a mil, mesmo sem jogar, mas se jogasse estaria feliz a dez mil. Tive propostas de Olympiakos, Sporting e Atlético Mineiro, mas ainda espero por uma chamada de Itália, para voltar a jogar de novo no país", disse o avançado italiano.

Cassano, apesar dos problemas físicos que apresentou ao longo da carreira, especialmente um acidente vascular cerebral, actou em equipas como o Real Madrid, Roma, Sampdoria, Milan, Internazionale e Parma, clube que deixou recentemente.