O mais goleador de Espanha: Trio Neymar, Suárez e Messi chega aos 120 golos

Com os dois golos do astro Lionel Messi e outro do talento dançante Neymar, o trio ofensivo do Barcelona atingiu, na final da Taça do Rei, a fasquia espectacular dos 120 golos numa só temporada, número vertiginoso que derruba assim o recorde de tentos marcados pelo trio do Real Madrid Benzema, Cristiano Ronaldo e Higuaín, que vigorou na época 2011/2012.

O tridente endiabrado do ataque catalão, composto por Messi, Neymar e Luis Suárez, realizou uma temporada inesquecível e é já o mais concretizador da História do futebol espanhol; a sinergia de forças entre o astro argentino, o virtuoso brasileiro e o oportuno uruguaio resultou na perfeição, sendo o pilar deste Barcelona 2014/2015 de Luis Enrique.

O trio da equipa «blaugrana» atingiu os 120 golos na final da Taça do Rei, na qual triunfou por 3-1, com bis de Messi e um tento de Neymar. Com a Liga BBVA e a Taça do Rei no bolso, o clube «culé» poderá fechar a época com chave de ouro - a final da UEFA Liga dos Campeões será disputada no dia 6 de Junho, diante da Juventus.