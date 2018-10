Oficial: Andre Ayew deixa Marselha e reforça Swansea

O Swansea anunciou, esta quarta-feira, a contratação a custo zero de Andre Ayew (ex-Marselha), num acordo válido para as próximas 4 temporadas. Recorde-se que, dada a saída de Wilfried Bony para o Manchester City em Janeiro, a equipa orientada por Garry Monk procurava reforçar as opções atacantes. Neste sentido, o avançado ganês de 25 anos surge como um reforço que pode ocupar qualquer posição na linha da frente, jogando, também, atrás do avançado.

«Pensei que o Swansea era a melhor opção para crescer como jogador. (...) Terei uma pré-época para me preparar antes da temporada começar, por isso terei tempo para me adaptar. (...) Acho que é a melhor liga e queria estar cá para jogar contra os melhores jogadores.», afirmou em declarações à Sky Sports, acrescentando que tinha conhecimento do excelente espírito de equipa dos seus novos colegas, o que terá pesado na altura de tomar uma decisão.

No seu percurso, Ayew conta com 62 internacionalizações pela selecção do Gana, tendo marcado 52 golos em 181 jogos pelo Marselha, desde a sua estreia em 2007. Na última época, em 29 partidas, ajudou a sua equipa a terminar no quarto posto da liga francesa, com 10 golos e 3 assistências.

De resto, Ayew chega à Premier League, numa altura em que era noticiado o interesse de clubes como Manchester United, Liverpool e Arsenal nos seus serviços.