Um talento para lapidar: Adel Taarabt reforça novo Benfica de Vitória

O internacional marroquino Adel Taarabt é jogador do Benfica até 30 de Junho de 2020. Conhecido pelo seu poder técnico, Taarabt viu na Luz o palco ideal para o voltar a colocar na ribalta. O jogador marroquino é forte a assumir ações de condução de bola e facilmente desequilibra o adversário no um contra um. Tecnicamente irrepreensível, é um destro que pode atuar no espaço central (numero 10) ou como segundo-avançado.

Com Salvio e Gaitán na mira dos grandes europeus, Taarabt também poderá ser uma opção para preencher uma das vagas. É um jogador bastante móvel e poderá criar perigo com movimentações que partem do corredor esquerdo para o interior.

O médio virtuoso já passou por Tottenham, AC Milan e QPR mas desde 2011 que o internacional marroquino tem visto a sua carreira perder fulgor. Apesar do seu talento, somou várias lesões e inúmeros casos de indisciplina. Taarabt tem agora uma oportunidade única para recuperar a sua forma. Devidamente motivado e adaptado ao colectivo poderá ser uma peça fundamental no desenho tático do técnico recém-chegado Rui Vitória.

Júlio César deu uma «mãozinha» na vinda de Taarabt

O internacional brasileiro Júlio César foi determinante na contratação de Adel Taarabt. O guarda redes encarnado conhece bem o médio ofensivo marroquino e convenceu-o de que esta seria a melhor opção para a sua carreira. Júlio falou dos encantos do clube da Luz e Taarabt não hesitou, chegando mesmo a recusar convites mais generosos monetariamente. Mas a influência de Júlio César não ficou por aqui. O guardião das redes encarnadas fez mesmo uma pausa nas férias e acompanhou o ex-colega do Queens Park Rangers na visita à SAD benfiquista.

O estádio da Luz passa então a ser o palco onde Taarabt irá actuar nas próximas cinco épocas e onde o jogador poderá relançar a carreira, que era catalogada de promissora aquando do próspero início. O facto de o Benfica ser um clube com milhões de adeptos, e o projeto em si, de um clube que luta por todas as competições nacionais e ainda participa na Liga dos Campeões, foram factores determinantes para o acordo com o jogador marroquino.