Benfica: Depois de Sulejmani, águias vendem Funes Mori

O Benfica está activo no mercado de transferências, quer contratando quer vendendo - depois da venda do extremo sérvio Miralem Sulejmani, o Benfica voltou a agitar o mercado, transferindo o avançado Funes Mori para o Monterrey, da liga mexicana, por 3,5 milhões de euros.

No decorrer desta semana o Benfica alcançou um acordo de transferência que permitiu colocar Sulejmani, jogador excedentário, por 3 milhões de euros no clube suíço Young Boys. Esta Sexta-feira, foi a vez do Monterrey contar com um novo activo, vindo da formação encarnada; Funes Mori, que estivera emprestado ao Eskisehirspor em 2014/2015, prossegue assim a sua carreira no México.

Duas apostas falhadas que agora partem para novos horizontes; o extremo chegou na onda sérvia que rebentou no Benfica no arranque de 2013/2014 mas nunca agarrou a titularidade, tapado pela genialidade de Gaitán e pelo virtuosismo de Markovic e Salvio. Funes Mori nunca passou de uma quarta escolha.