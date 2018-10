Copa América: Perú empata Colômbia e garante apuramento

Peru e Colômbia empataram a zero no último jogo do grupo C. Com este resultado, o Perú, que precisava apenas de um empate, já está qualificado para os quartos-de-final da Copa América, e a Colômbia depende do resultado do Venezuela-Brasil. Os colombianos até começaram bem a partida, com uma pressão muito alta com a consequência natural do Perú não conseguir sair a jogar e com uma grande oportunidade ao quarto minuto, em que Falcao poderia ter inaugurado o marcador com um remate à meia-volta.

À passagem do minuto sete, nova chance para a Colômbia, com Armero a rematar às malhas laterais. Apenas aos 43 o Perú, por intermédio de Guerrero, rematou com algum perigo. A segunda parte foi diferente, com os peruanos a entrarem mais decididos no tempo complementar e logo no principio a disporem de uma oportunidade por Sanchéz e aos 50 minutos, após um mau passe de James Rodríguez, quase a marcarem.

A Colômbia também teve as suas oportunidades, nomeadamente ao minuto 65 - Jackson Martínez, segundos após a sua entrada, fez um passe demasiado longo e Teo não conseguiu controlar a bola. Em período de descontos novamente o jogador do FC Porto em destaque pela negativa, ao fazer um autêntico passe ao guarda-redes quando estava em posição de fazer bem melhor - o jogo terminou com um nulo que premiou a resistência defensiva peruana.