Copa América: Guerreiro destrói Bolívia e Peru segue em frente

Durante a madrugada de hoje, o Peru voltou a mostrar-se a bom nível, batendo a Bolívia por 3-1 e dando, na localidade de Temuco, um seguro passo rumo às meias-finais da Copa América 2015; a selecção peruana esteve sempre vários furos acima dos bolivianos, fazendo imperar o seu futebol rápido e desequilibrador.

Numa partida que não tinha favoritos declarados, o Peru, mais talentoso e munido de jogadores de maior craveira, começou a vencer aos 20 minutos, graças à capacidade finalizadora do avançado do Flamengo, Paolo Guerrero, que correspondeu da forma mais letal a um cruzamento de Juan Vargas. O avançado radicado no Brasil voltou a marcar três minutos depois e só saciaria a fome aos 74 minutos, após roubar a bola em zona fatal para os bolivianos.

Guerrero, que tinha ficado em branco na fase de grupos da Copa América, tirou a barriga de misérias e notabilizou-se pela veia goleadora que permitiu ao Peru materializar em golos a sua superioridade global, igualando, com três golos, Arturo Vidal. A Bolívia apenas conseguiu reduzir para 3-1 mediante uma grande penalidade, marcada aos 84 minutos por Moreno Martins. O Peru vai assim defrontar o anfitrião Chile (que eliminou o Uruguai) na meia-final da competição.