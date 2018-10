Portugal trucida Alemanha e está na final do Europeu de Sub-21

Portugal venceu por 5-0 a sua congénere alemã, numa das mais contundentes e brilhantes exibições lusas dos últimos anos, garantindo, com pompa e circunstância, um lugar na final do Europeu Sub-21 da República Checa. Numa partida em que os lusos entraram a matar, os golos foram assinalados por Bernardo Silva aos 25 minutos, Ricardo Pereira aos 33, Ivan Cavaleiro aos 45, João Mário aos 47 e Ricardo Horta a concluir a goleada monumental aos 71.

Com esta vitória a equipa das Quinas está na final do Campeonato da Europa de sub-21, deixando para trás uma das mais poderosas selecções do velho continente; No rescaldo do triunfo, o seleccionador nacional, Rui Jorge, afirmou sem redundâncias o favoritismo na final. «Sempre dissemos que as 10 vitórias na qualificação e no play-off não foram fáceis, sempre dissemos que as equipas que aqui estão são fortes. Com 5-0 também é difícil desmentir essa ideia de favoritismo».

Também William Carvalho, médio da equipa lusa e pilar defensivo do miolo, vincou a ambição de vencer o último jogo: «Vencer a final seria a cereja no top do bolo». Na final, o conjunto luso vai defrontar o vencedor do jogo entre a Dinamarca e a Suécia - caso a selecção sueca singre, ambas as equipas defrontar-se-ão pela segunda vez no torneio (uma vez que mediram forças no 1-1 da fase de grupos).