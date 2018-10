De Sevilha para Milão: Carlos Bacca cada vez mais próximo dos 'rossoneri'

«Posso confirmar que o Milan e Bacca já chegaram a acordo. Ele escolheu o que era melhor para o seu futuro, pelo que é natural que esteja feliz.», declarou o empresário do jogador ao MilanNews, garantindo assim que o internacional colombiano vai vestir a camisola do histórico clube milanês.

Assim sendo, Carlos Bacca, atacante do Sevilha, irá estar às ordens do novo treinador do AC Milan, Sinisa Mihajlovic durante a temporada 2015/16. Com Jackson Martinez, companheiro na selecção colombiana, confirmado no Atlético de Madrid por 35 Milhões de euros, a equipa milanesa segue na busca por um avançado completo e ao que parece, o nome de Bacca é já aposta certa - faltará apenas limar pormenores relativos à duração do contrato.

A transferência deverá rondar os 30 milhões de euros, valor correspondente à cláusula de rescisão do jogador de 28 anos, que em 108 jogos oficiais pelo clube andaluz assinalou 49 golos, tendo vivido um dos períodos mais vencedores e áureos da História do Sevilha, ao erguer duas Ligas Europa consecutivas. (2013/2014 e 2014/2015).