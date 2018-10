Final da Copa América 2015: Argentina e Chile discutem troféu

O jogo da final da Copa América 2015 será disputado entre a equipa anfitriã, o Chile, e a poderosa Argentina. A partida derradeira vai decorrer no Estádio Nacional de Santiago a 4 de Julho pelas 21 horas. O Chile nunca venceu a competição mas do outro lado estará a «alviceleste» que já venceu o tíitulo por 14 vezes, sendo que o último triunfo foi em 1993, ano em que bateu o México com dois golos do avançado goleador Batistuta.

Alguns dos melhores marcadores do torneio estarão presentes na final, como Eduardo Vargas, da seleção chilena, que tem quatro golos (bisou na meia-final) ou Sergio Aguero da Argentina, com três tentos assinados (os mesmos que Guerrero, do Peru). Nos jogos das meias-finais a Argentina goleou o Paraguai por 6-1 (Messi executou 3 assistências) e o Chile venceu 2-1 o Peru.

Equipas prováveis da final Argentina x Chile:

Chile: Claudio Bravo; Isla, José Rojas, Gary Medel, Albornóz; Marcelo Díaz, Aránguiz, Arturo Vidal, Valdivia; Vargas, Alexis Sánchez.

Argentina: Sergio Romero; Zabaleta, Demichelis, Otamendi e Marcos Rojo; Mascherano, Biglia, Pastore; Messi, Aguero, Di María.