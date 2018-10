OFICIAL: Bryan Ruiz é o segundo reforço do Sporting

Na altura em que nos encontramos no ano é mais do que sabido, que surgem por todos os lados rumores de transferências, que muitas vezes não passam de isso mesmo, rumores sem grande credibilidade. No entanto, o primeiro grande rumor deste ano foi a transferência de Bryan Ruiz para o Sporting. Todas as semanas saíam notícias, que ou davam como certa a contratação do costa-riquenho, ou o afastavam completamente do Sporting por questões contratuais. Certo é, que os leões confirmaram ontem que Ruiz estava garantido no plantel às ordens de Jorge Jesus por um período de 3 anos, blindado ainda por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O jogador que está ao serviço da Costa Rica na Gold Cup 2015 abandona assim o Fulham, clube que ocupava o segundo escalão em Inglaterra e onde Ruiz nunca conseguiu demonstrar todo o seu potencial latino.

Ruiz não é um completo estranho ao futebol português, aliás, nem ao Sporting. Na altura das eleições de 2011 onde Godinho Lopes foi eleito presidente do Sporting, Paulo Futre numa das suas épicas conferências de imprensa da candidatura de Dias Ferreira, realçou e garantiu o antigo médio do Twente e do Fulham como futuro reforço do Sporting porque “tinha partido tudo no Playoff da Champions”. Quatro anos depois e já com Bruno de Carvalho na liderança dos leões, Ruiz acaba mesmo por rumar a Alvalade onde, aos 29 anos, vai tentar provar todo o seu potencial.

Uma mais-valia para o campeonato português

Com a chegada de jogadores como Taarabt, Imbula, possivelmente Casillas e ainda Ruiz, o campeonato português ganha uma força superior à que tinha. É inegável a aposta dos três grandes (e do SC Braga) na contratação de nomes sonantes que aumentem ainda mais a competitividade em Portugal. Bryan Ruiz não foge à regra. Apesar de nunca ter dado o salto para um colosso do futebol mundial, brilhou no Twente onde chegou a ser o melhor marcador da Liga Holandesa só atrás de um jogador que tem por nome Luis Suárez. A sua ida para o Fulham em 2011 foi o começo de uma quebra na sua carreira ainda acrescentada pela descida de divisão da equipa que se tinha reforçado de forma significativa.

Apesar de ter atravessado uma fase má no clube, teve sempre a montra da Selecção da Costa Rica onde é o capitão. Recordemo-nos do Mundial de 2014 no Brasil onde esta selecção foi a maior surpresa chegando até aos quartos-de-final sendo apenas derrotada nos penaltis pela poderosa Holanda. Nessa selecção surgiram nomes com grande evidência como Joel Campbell (associado ao Benfica), Keylor Navas, Tejeda e o líder Bryan Ruiz que mostrou uma atitude de luta e de raça que durante a sua carreira seria a maior debilidade apontada.

Será o Lima do Sporting de Jorge Jesus?

Aliada a esta montra que foi o Mundial ainda está a capacidade que lhe é inerente e que demonstra regularmente, principalmente na selecção. Apesar da velocidade não ser um dos seus maiores trunfos, é bastante forte no 1 para 1 quer pelas alas quer pelo centro do terreno. Partindo do princípio que Jorge Jesus irá dispor a sua equipa no 4-4-2 habitual, Ruiz terá uma importância fulcral naquilo que poderá ser o Lima do Sporting. Pensando na época passada, Jorge Jesus colocou Lima um pouco mais atrás de Jonas como se de um falso 9 e 10 se tratasse. Tendo no meio campo a sua principal área de jogo, o costa-riquenho poderá actuar no apoio a um ponta de lança mais fixo como Slimani ou o falado reforço Van Wolfswinkel. Ruiz fará sem dúvida a diferença com a qualidade que tem no seu pé esquerdo, na condução de bola, finalização e criação de oportunidades.

O único contratempo desta contratação é o facto de Ruiz estar ao serviço da Costa Rica na Gold Cup, ou seja, nas melhores das hipóteses estará à disposição de Jorge Jesus daqui a um mês, já muito perto da Supertaça contra o Benfica. Segundo a entrevista do treinador do Sporting estarão ainda para vir mais 3 a 5 jogadores que reforcem as debilidades do Sporting. Para além de Azbe Jug e de Bryan Ruiz fala-se de jogadores como Van Wolfswinkel, Teo Gutierrez, Douglão e o mais recente rumor criado por um jornalista grego, Mitroglou. Veremos as movimentações do mercado em torno do clube de Alvalade.