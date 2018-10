Atlético renova ataque: Luciano Vietto junta-se a Jackson no Calderón

Luciano Vietto, de 21 anos, foi ontem apresentado como novo jogador do Atlético de Madrid. O antigo jogador do Villarreal, natural da Argentina, demonstrou todo o seu entusiasmo e reconheceu que o treinador compatriota, Diego Simeone foi um dos factores que o fizeram assinar pela turma «colchonera».

Após ser oficializado pelo Atlético, Vietto reservou palavras elogiosas para Diego Simeone: «Conhece-me desde pequeno, sabe como potenciar-me ao máximo». Na época passada o jogador de 21 anos apontou 12 golos em 32 jogos na Liga BBVA. Futebolista que joga numa posição móvel, atrás do ponta-de-lança, custou aos «colchoneros» cerca de 20 milhões e assinou por seis épocas.

Vietto e Jackson para renovar ataque «colchonero»

O jogador fará companhia a Jackson Martínez, que também será reforço do clube madrileno, a troco de 35 milhões de euros; ficará completa a renovação do sector atacante do Atlético: dois reforços que farão sombra ao menino de ouro da casa, Fernando Torres, jogador mascote do Vicente Calderón. Por colmatar está ainda a saída de Arda Turan - se a vinda de Vietto complicou a chegada de Gaitán, a saída do turco, para o Barcelona, pode ter aberto outra porta.

Arda Turan saiu e...abriu a porta a Gaitán?

Para tapar a vaga deixada pelo tecnicista médio de ataque, que agora vai representar o Barcelona, Simeone poderá escolher outro argentino, Nico Gaitán, médio crucial do Benfica. O jogador estás na cogitações do Manchester United mas o Calderón pode ainda ser o destino do extremo que sabe organizar jogo. Os encarnados pedem 35 milhões de euros: exactamente a mesma quantia pelo qual Turan foi transferido.