Acertada a desvinculação, Sevilha garante concurso do extremo Konoplyanka

Grande contratação para animar as hostes sevilhanas: os «nervionenses» garantiram na passada Quinta-feira o concurso do extremo Yevhen Konoplyanka, de 25 anos. O internacional ucraniano acertou a desvinculação com o Dnipro, ficando livre para escolher o seu futuro - assinou um contrato de quatro anos com o Sevilha, naquela que será a sua primeria experiência fora do país natal.

Estrela do Dnipro, jogador capaz de liderar o ataque e carregar com a responsabilidade de fazer a diferença na hora de desequilibrar, Konoplyanka brilhou durante a boa campanha do clube rumo à final histórica da Liga Europa, perdida precisamente diante do seu novo clube, o Sevilha. O extremo participou em 42 jogos na passada temporada, marcando 8 golos; a sua constância exibicional é um dos seus trunfos - desde 2009/2010 que é habitual titular do Dnipro.

O jogador, que nunca representou outro clube que não o Dnipro (terminou uma ligação de oito épocas) irá agora representar o bicampeão da Liga Europa, depois das negociações com os clube do Liverpool e do Tottenham terem falhado. Konoplyanka esteve a um passo da Premier League mas o seu destino passará pela Liga BBVA, actuando ao lado dos portugueses Carriço e Beto.