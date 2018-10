Jorge Jesus: «O Benfica não mudou nada, mas o cérebro não está lá»

Em entrevista à RTP, Jorge Jesus referiu que o Benfica, mesmo sendo treinado pelo seu sucessor Rui Vitória, se apresenta igual ao que deixou quando rumou ao Sporting. Agora no rival da segunda circular e a poucos dias do embate a contar para a Supertaça, o técnico português expressou, claramente, a sua opinião. «As ideias que estão lá são todas minhas. O Benfica não mudou nada, zero. Vou jogar contra uma equipa com ideias minhas. Eu cheguei ao Sporting e mudei tudo. O cérebro já não está lá, o treino não vai ser o mesmo, mas tudo aquilo continua.», afirmou Jesus.

Abordando a contratação de Konstantinos Mitroglou por parte do Benfica numa altura em que o grego era associado ao clube de Alvalade, o treinador garantiu estar satisfeito com o plantel que tem à sua disposição. «Estamos satisfeitos com os avançados que temos. Se quiséssemos esse jogador [Mitroglou] já o tínhamos.», assegurou, confiante.

Decidido, Jorge Jesus fez, ainda, questão de esclarecer que, caso vença a Supertaça Cândido de Oliveira, vai festejar. «Não vou dizer que não vou festejar, não sou hipócrita.», rematou. Do lado encarnado, também em declarações à RTP, Rui Vitória defendeu que o jogo Benfica x Sporting «ultrapassa qualquer individualidade», recusando uma centralização no duelo entre técnicos.

Ainda que esteja certo de que a assimilação dos seus métodos e das suas ideias por parte dos jogadores é um «processo contínuo», que leva tempo, o técnico revela-se preparado para vencer o seu primeiro título pelas águias. «Vamos para a luta com grande vontade de ganhar, com ambição. Vejo os jogadores com uma entrega estupenda. Estamos prontos. Posso garantir que as coisas estão a ser feitas no timing preciso. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho.», garantiu.

Em relação a Mitroglou, o novo treinador dos encarnados acredita que as características do avançado podem ajudar o colectivo. «Quando começar a treinar vamos realmente perceber o potencial e o rendimento que nos pode dar», concluiu.