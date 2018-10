Sporting empresta Rúben Semedo, Wallyson, Iuri Medeiros, Slavchev e Heldon

Tempo de emagracer o plantel e executar as dispensas planeadas por Jorge Jesus - depois das contratações, o Sporting debruça-se agora sobre os jogadores excedentários, reduzindo em grande escala o grupo que dará corpo ao Sporting versão 2015/2016.

Nesse sentido, vários casos foram já resolvidos pela direcção leonina - no «dossier» dos jovens inexperientes mas com potencial estão os casos de Rúben Semedo, Wallyson e Iuri Medeiros. O defesa central foi cedido por empréstimo de um ano ao Vitória de Setúbal, o médio reforçou o Nice, da Ligue 1 e o extremo canhoto ingressará no Moreirense, também por empréstimo.

Os casos de Simeon Slavchev, Miguel Lopes e Heldon fazem também parte das dispensas, mas todos eles são vistos pelo treinador como jogadores sem valia para integrar as opções do clube. O médio búlgaro foi cedido ontem ao Apollon Limassol, do Chipre, o avançado cabo-verdiano juntou-se por empréstimo ao Rio Ave (onde reencontra o treinador Pedro Martins, com quem trabalhou no Marítimo) e o lateral luso juntou-se ao Granada no decorrer da semana passada.