Ligue 1: 'Armada Portuguesa' em terras francesas

Começou a Ligue1, com o AS Mónaco a obter uma excelente e importante vitória no campo do Nice. Leonardo Jardim, mantém assim a senda dos bons resultados fora do principado. Ricardo Carvalho (amarelo aos 45+3), João Moutinho e Ivan Cavaleiro, em campo durante os 90 minutos, tiveram uma actuaçao positiva, ainda que se espere mais de Ivan Cavaleiro que deslumbrou na pré-temporada.

Já Bernardo Silva foi chamado ao jogo aos 25 minutos da primeira parte, substituindo Mario Pašalić, acabando por marcar um golo de belo efeito à passagem do minuto 51, obtendo assim o golo do empate. O Mónaco chegaria ao golo da vitoria aos 62 minutos através do defesa francês Layvin Kurzawa. Na proxima jornada a equipa do principado recebe a formaçao do Lille que vem de uma derrota frente ao PSG.

Já o Luso Francês Damien Da Silva, (na foto) actuou durante 90 minutos, na supreendente vitoria do Caen em Marselha. Actuando no centro da defesa, Da Silva, esteve seguro durante todo o jogo contribuindo assim, para o resultado mais inesperado desta primeira jornada.

Pedro Mendes, actuou durante 90 minutos pelo Rennes, mas nao conseguiu evitar a derrota da sua equipa em Bastia. Foi uma estreia amarga, para este defesa central, que aposta forte nesta primeira época na Ligue1. Anthony Lopes e Raphaël Guerreiro anularam-se no jogo Lyon x Lorient, que terminou com um empate sem golos.