Supertaça espanhola: Vendaval de Aduriz embaraçou Barcelona em San Mamés

Ninguém esperaria que, depois do sucesso da Supertaça europeia, o Barcelona caísse de forma rotunda aos pés do Athletic - quatro golos bascos sem qualquer resposta catalã, perante um estádio San Mamés em pleno júbilo. Aritz Aduriz foi a estrela da primeira mão da Supertaça espanhola, transformando quinze minutos num fenomenal «hat-trick» que pasmou a oposição «blaugrana». A formação basca colocou-se assim numa posição confortável para selar, na segunda mão, a conquista do troféu.

No reduto do Athletic, a equipa da casa foi superior e a corrida aos golos começou logo aos 13 minutos, por intermédio do central Mikel San José. Um tiro a 47 metros da baliza, com ter Stegen totalmente batido. Mas o reboliço dos golos estava guardado para a segunda parte, com o «Vendaval Aduriz» a varrer o Barcelona - aos 53, 62 e 68 (grande penalidade) minutos, o avançado de 34 anos pulverizou os catalães e colocou o Athletic com uma mão no troféu, faltando, ainda assim, suster a réplica «culé» no Camp Nou.

Depois do sucesso suado na Supertaça europeia (5-4 diante do Sevilha), o Barcelona derrocou às mãos do Athletic, precisando agora de uma grande remontada para voltar a disputar o troféu; más indicações da equipa de Luis Enrique em termos defensivos: a formação «culé» sofreu nada mais nada menos que oito golos em apenas duas partidas, o que traduz a insegurança defensiva do colectivo catalão.