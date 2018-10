Benfica nega interesse em Zuculini e foca-se na contratação de Meli

O Benfica negou hoje, através de um comunicado oficial, o interesse na contratação do médio argentino de 22 anos, Bruno Zuculini, depois de toda a imprensa desportiva portuguesa ter afiançado, noite dentro, a contratação do jogador dos «Citizens» por parte das águias. Os encarnados negaram liminarmente a possibilidade do jogador ingressar no clube da Luz.

«Perante as notícias que vêm a público este sábado na comunicação social, o Sport Lisboa e Benfica vê-se na obrigação de esclarecer que não está interessado e muito menos contratou Bruno Zuculini. A fonte da informação foi eficaz, tão eficaz que os jornalistas nem sequer tiveram o cuidado de confirmar a informação. Zuculini não fará parte do plantel do Sport Lisboa e Benfica», vincou o Benfica.

Sabe VAVEL Portugal que os encarnados demonstraram, de facto, interesse na contratação do jogador do Manchester City, tendo mesmo abordado o clube e o jogador, mas tal abordagem caiu por terra devido ao gradual progresso nas negociações com o alvo prioritário dos encarnados para reforçar o miolo: Marcelo Meli. O jogador de 23 anos é o objectivo principal da SAD encarnada e o acordo entre o Boca Juniors e as águias poderá ser alcançada nos próximos dias.