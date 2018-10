Liga BBVA: Kranevitter reforça Atlético, Illarramendi regressa à Real Sociedad

O mercado de transferências continua a acelerar até à meta final, que para a grande maioria dos países europeus será as 23:59 horas do dia 31 de Agosto. A Liga BBVA voltou a conhecer mexidas sonantes - o médio defensivo argentino Matias Kranevitter, que actuava no River Plate, foi hoje confirmado como novo jogador do Atlético Madrid, até 2020, a troco de uma verba de 8 milhões de euros. Ainda assim, o jogador só aterrará definitivamente na capital em Dezembro, depois de finalizada a participação no Mundial de Clubes.

Também a Real Sociedad (que já adquiriu activos como Bruma e Diego Reyes) aumentou o leque de opções para o sector do meio-campo, pagando 16 milhões de euros para fazer retornar a casa o médio defensivo Asier Illarramendi, que não conseguiu singrar na sua célere passagem pelo Real Madrid. O jogador custara 30 milhões de euros aos cofres «blancos» há duas temporadas atrás, e voltou, na Quarta-feira, à casa que o formou para o futebol.

No Atlético do técnico argentino Diego Simeone, Kranevitter terá a companhia de mais dois compatriotas «alvicelestes»: Ángel Correa e Luciano Vietto. O médio defensivo de 22 anos é tido como uma segura aposta de futuro devido à sua estável capacidade exibicional, segurança defensiva no meio-campo e fiável posicionamento táctico. Já Illarramendi, que regressa a casa para regenerar a carreira, tem, aos 25 anos, a possibilidade de voltar a orquestrar o meio-campo da Real Sociedad, saíndo da sombra vivida em Madrid.