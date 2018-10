SC Braga: Hassan e Arghus Bordignon são reforços para Paulo Fonseca

Se Arghus Bordignon, defesa-central de 27 anos que o SC Braga contratou ao Maribor, é um nome que passa despercebido, o mesmo não se pode dizer do ponta-de-lança Hassan. O jogador egípcio foi uma das figuras do Campeonato na época passada, e a sua saída do Rio Ave, afigurava-se como inevitável. Muito se falou numa transferência para o Sporting, mas acabou por ser o Benfica a iniciar conversações rumo à contratação do jovem avançado de 22 anos. Contudo, a transferência acabou por abortar, pensa-se que, devido aos exames médicos não terem satisfazido a equipa médica encarnada.

Matador egípcio entusiasmado com o clube minhoto

Agora no clube minhoto, Hassan mostra-se ambicioso e confiante relativamente ao futuro: «Ter assinado pelo SC Braga é muito bom, este verão não foi fácil para mim, mas estou contente com a escolha que fiz. Estou num bom clube, que me vai ajudar a chegar ao nível que pretendo. O SC Braga é um clube histórico, toda a gente conhece o clube no Egipto, é uma das quatro principais equipas portuguesas».

O ponta-de-lança, que deu nas vistas em Vila do Conde, colmatará as pesadas saídas dos avançados Éderzito e Zé Luis e deverá ser o eleito para liderar o ataque bracarense de Paulo Fonseca. Hassan transfere-se para Braga poucos dias depois de ter ajudado o Rio Ave a subjugar os minhotos, marcando, para isso, o golo que deu a vitória à sua, agora, antiga equipa (jornada 2 da Liga).