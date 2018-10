Encarnados arrumam a casa: Mukhtar e Bruno Varela emprestados

O mercado está em contagem decrescente para o fecho do dia 31, e os encarnados vão arrumando a casa de forma a colocar todos aqueles jogadores que não teriam oportunidade de actuar na equipa principal às ordens de Rui Vitória.

Foi isso que aconteceu com Hany Mukhtar e Bruno Varela. O médio germânico, que veio para a Luz em Janeiro, foi agora cedido ao Red Bull Salzburgo. Mukhtar, internacional pelas camadas jovens da Alemanha, apenas fez um jogo e foi pelos B's na temporada passada, pelo que a opção para esta época, foi a do empréstimo. Certamente que terá as suas oportunidades em solo austríaco.

Já o guardião, Bruno Varela, formado no Seixal, vai representar o Valladolid, da Segunda Divisão espanhola. É outro dos atletas que não iria ter o seu espaço no plantel principal, muito devido à sua ainda tenra idade e à competição de Júlio César, Éderson e Paulo Lopes. No entanto, e apesar de apenas ter 20 anos, foi uma das principais figuras da equipa B dos encarnados na temporada passada. Certamente que irá lutar pelo seu lugar no onze inicial com o também reforço, Diego Mariño.