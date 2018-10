Resultado Académica 1-3 Sporting na Liga NOS 2015

Muito Obrigado por nos ter acompanhado ao longo desta partida, só aqui na VAVEL Portugal! Boa noite!

Com este triunfo, o Sporting cola-se aos líderes do campeonato com sete pontos, os mesmos que Arouca e FC Porto. Já a Académica somou o seu terceiro desaire consecutivo.

O Sporting teve oportunidade de matar a partida a vinte minutos do fim, mas Adrien não conseguiu transformar a grande penalidade. Apesar desse precalço a partida não mudou de teor; o factor motivacional de ver falhada um penalty pelo adversário diluiu-se na simples incapacidade da Académica em desenhar jogadas ofensivas. E foi assim que, com naturalidade, o Sporting conseguiu mesmo pôr um ponto final na contenda; novo penalty assinalado, desta vez convertido por Aquilani.

No segundo tempo a Académica pareceu entrar com outra vontade, procurando pressionar mais a zona de construção do Sporting, todavia, a formação de Alvalade não demorou a retomar as rédeas da partida. Apesar de mostrar um pouco mais de vontade, os «estudantes» não mostravam argumentos para criar perigo junto da baliza de Patrício, chegando junto das redes leoninas apenas através de lances de bola parada.

Vitória justa da melhor equipa em campo. O Sporting controlou toda a partida, nunca permitindo à Académica criar qualquer situação de perigo junto da baliza de Rui Patrício. Os leões entraram na partida praticamente a ganhar graças ao golo madrugador de Mané, uma vantagem que foi aumentada a meio do primeiro tempo, graças a um belo golo de Slimani. O domínio leonino era total, e nem o golo da Académica, através de grande penalidade, abalou o espírito da equipa de Jorge Jesus.

Final da partida em Coimbra! Triunfo do Sporting por 1-3, valeram os golos de Mané, Slimani e Aquilani; Rabiola marcou para a Académica

90´ Vão se jogar três minutos de compensação

87´ Substituição no Sporting. Saiu Jefferson, entrou Jonathan Silva

86´ Cartão amarelo para Jefferson

85´ Cartão amarelo para Leandro Silva por falta sobre Adrien

83´ GOOOOLO DO SPORTING! AGORA FOI AQUILANI A BATER E A NÃO PERDOAR! BOLA PARA UM LADO, GUARDA-REDES PARA O OUTRO

82´ Fernando Alexandre vê o segundo amarelo e é expulso

82´ Penalty para o Sporting! Fernando Alexandre puxou Slimani

78´ Substituição na Académica. Sai Boudala, entra Rafael Lopes

70´ Substituição no Sporting. Sai Carrillo, entra Aquilani

69´ Adrien falha o penalty! O capitão leonino atirou ao poste!

68´ Penalty para o Sporting! Remate de Mané com a bola a bater no braço de Fernando Alexandre

65´ Substituição na Académica. Sai Rabiola, entra Gonçalo Paciência

64´ Substituição no Sporting. Sai Téo Gutiérrez, entra Bryan Ruiz

61´ Remate de João Mário a sair muito perto do poste de Lee

60´ Substituição na Académica, saiu Obiora, entrou Hugo Seco

54´ Cartão amarelo para Ricardo Nascimento por falta sobre Téo Gutiérrez

48´ Remate de Leandro para defesa fácil de Patrício

Começa a segunda parte. Não se fizeram substituições ao intervalo

Primeira parte de domínio total do Sporting. Os leões controlam o meio-campo, pressionando alto no ataque, e beneficiando da pouca agressividade da zona intermédia da Académica. O golo madrugador do Sporting de Carlos Mané deu o mote para o resto dos 45 minutos e foi sem surpresa que a equipa de Alvalade fez o segundo golo. Demonstrando uma total incapacidade de chegar com o mínimo perigo junto da baliza de Rui Patrício, a Briosa teve a felicidade de lhe ver "cair do céu" uma grande penalidade que matém os «estudantes» no jogo. Veremos o que o segundo tempo nos reserva.

Intervalo em Coimbra

40´ Téo consegue isolar-se mas a recepção não é a perfeita e Lee evita males maiores

36´ Remate forte de Esgaio para boa defesa de Lee. Na recarga, Téo atirou ao lado

34´ GOOOOLO DA ACADÉMICA!! RABIOLA NÃO PERDOA E FAZ O PRIMEIRO GOLO DA ACADÉMICA NA LIGA NOS

33´ Cartão amarelo para Adrien

32´ Penalty a favor da Académica! Falta de Adrien sobre Leandro Silva

Meia-hora de jogo e o Sporting continua confortável na partida, tendo já aproveitado para aumentar a vantagem no marcador. A Académica mostra-se nesta altura uma equipa pouco agressiva, quer a defender quer a atacar.

29´ Cartão amarelo para Ivanildo por falta sobre Jefferson

24´ GOOOOLO DO SPORTING!! COMBINAÇÃO ENTRE TÉO E CARRILLO, O PERUANO SERVE SLIMANI QUE, NA CARA DE LEE, FAZ UM CHAPÉU PERFEITO!!

20´ Cartão amarelo a Nii Plange por falta sobre Jefferson

Sporting chegou à vantagem na primeira vez que chegou à baliza adversária. Desde então os leões controlam a partida; já a Académica demora a entrar na partida

15´ Remate forte de Jefferson a sair perto do poste da baliza da Académica

15´ Quase o segundo do Sporting. Carrillo foi lançado na direita, serviu João Mário, o médio, em posição frontal, atirou à figura de Lee

6´ GOOOOOLO DO SPORTING!! PASSE DE ADRIEN A DESMARCAR CARLOS MANÉ. O EXTREMO, JÁ DENTRO DA ÁREA, A REMATAR CRUZADO, SEM HIPÓTESE PARA LEE!

19:15. Começa a partida em Coimbra! Saiu o Sporting

19:10. Equipas sobem ao relvado do Estádio EFAPEL. Pontapé de saída para breve.

19:00. O Sporting aposta em Carlos Mané para o lugar de Bryan Ruiz, enquanto a Académica aposta na versatilidade ofensiva de Rabiola e na velocidade do extremo Ivanildo.

18:50. Formação inicial da Académica: Lee, Obiorah, Ricardo Nascimento, João Real, Emídio Rafael, Leandro Silva, Bouadla, Fernando Alexandre, Ivanildo; Nii Plange, Rabiola.

18:50. Formação inicial do Sporting: Rui Patrício, Jefferson, Esgaio, Naldo, Paulo Oliveira, Adrien, João Mário, Mané, Carrillo, Slimani, Gutiérrez

18:40. «O Sporting entre sempre com o propósito de vencer. Vamos defrontar um adversário que ainda não somou pontos e que está ansioso por vencer. Depois, sabemos que quando jogam contra uma equipa grande os níveis de ansiedade e emoção aumentam», afirmou Jorge Jesus na conferência de imprensa de lançamento do jogo Académica x Sporting.

18:30. «Queremos uma Académica consistente do ponto de vista defensivo, organizada, agressiva e super concentrada. Com bola teremos que ser atrevidos, a tentar criar mossa no Sporting», declarou José Viterbo na antevisão da partida. «Penso que o Sporting não virá afectado pelo resultado de Moscovo», considerou o treinador da Académica, analisando a derrota do Sporting diante do CSKA Moscovo.

18:15. Onzes prováveis do jogo Académica x Sporting.

18:05. A Académica ainda não conseguiu marcar um golo nas duas partidas da Liga, sendo o pior ataque do campeonato; o Sporting, apoiado nos reforços Teo Gutiérrez e Bryan Ruiz e no crescendo de forma do extremo peruano André Carrillo (que tem apetência para marcar à Académica), tentará igualar o registo pontual do FC Porto (que ontem venceu) e ultrapassar o Benfica na classificação (os encarnados venceram o Moreirense).

17:40. Nas últimas quatro partidas Académica x Sporting, para o campeonato, o Sporting apenas por uma vez saiu vencedor de Coimbra (2013/2014, com um resultado de 0-4). Nas outras três temporadas, o resultado dominante foi mesmo o empate a uma bola (2014/2015, 2012/2013 e 2011/2012). No século XXI, o Sporting deslocou-se 13 vezes a Coimbra (para a Liga) e obteve oito vitórias no reduto dos «estudantes».

Sporting não terá tarefa fácil (Foto: Lusa)

17:20. Académica e Sporting já se encontraram na Liga nacional por 126, registo que torna este duelo num dos grandes clássicos históricos do futebol português. O Sporting venceu por 84 ocasiões, enquanto a Académica apenas obteve 15 triunfos. Além disso, em partidas do campeonato, a Académica não bate o Sporting desde a temporada 1976/1977, quando a Briosa recebeu e bateu o Leão por 2-1 (na jornada 27). Já lá vão 38 anos.

17:00. O Sporting é total favorito nesta partida diante da Académica, mas, se relembrarmos o passado recente, podemos verificar que a deslocação a Coimbra nem sempre é acessível ao Leão: na jornad inaugural de 2014/2015, o Sporting de Marco Silva foi travado pela Académica de Paulo Sérgio. Carrillo inaugurou o marcador, mas, nos instantes finais do jogo, o avançado luso Rafael Lopes igualou a contenda e roubou pontos ao Leão.

Sporting travado em Coimbra em 2014/2015 (Foto: Lusa)

16:45. O Sporting chega ao jogo de hoje com a frustração da Europa dos milhões: a equipa de Jorge Jesus deslocou-se a Moscovo para carimbar a passagem à fase final da Liga dos Campeões, mas, perante o CSKA Moscovo, não foi capaz de dar continuidade ao triunfo caseiro (2-1). A equipa de Alvalade perdeu por 3-1 (experienciando a primeira derrota da temporada) e falhou o objectivo «impensável» de falhar, sendo as palavras do seu presidente.

16:30. Nessa jornada, também a Académica se deu mal - a equipa de José Viterbo deslocou-se ao Bonfim para defrontar o Vitória de Setúbal e de lá saiu com uma pesada derrota de 4-0, numa partida em que Suk brilhou e bisou. Com essa derrota, a Académica continua a zeros no campeonato, averbando duas derrotas em dois jogos. A contestação, ainda que ténue, já se começou a sentir entre algumas franjas dos adeptos da Briosa.

16:15. O Sporting vem de dois jogos sem conhecer o sabor do triunfo e quererá, em Coimbra, voltar a festejar: na jornada passada, os Leões receberam o Paços de Ferreira e não foram além de um empate 1-1. O golo de Carrillo foi anulado pelo tento do médio pacense Pelé, que, a partir da marca de grande penalidade, bateu Rui Patrício após falta de João Pereira sobre o avançado Cícero.

16:00. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Académica x Sporting, referente à jornada 3 da Liga NOS 2015/2016. A partida Académica x Sporting será disputada no Estádio Cidade de Coimbra EFAPEL, às 19:15 horas e terá cobertura pormenorizada, em directo e, em Vavel Portugal.