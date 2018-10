O mercado não pára: veja aqui as últimas transferências do Verão 2015/2016

Wolfsburgo - Manchester City: Kevin De Bruyne / 80 milhões de euros

O jovem internacional belga não singrou no Chelsea e transferiu-se para o Wolfsburgo, onde rubricou uma excelente temporada e liderou o ataque da equipa germânica durante a temporada 2014/2015, dando nas vistas pela qualidade técnica e virtuosismo no passe e no remate. As qualidades de Kevin De Bruyne encheram o olho ao Manchester City, que não teve pejo em gastar 80 milhões de euros para contratar o médio de 24 anos.

Wolfsburgo - Internazionale: Ivan Perisic / 18 milhões de euros

O médio internacional croata, que se tem destacado a jogar pelas alas, assinou contrato com o Internazionale, abandonando, tal como Kevin De Bruyne, o Wolfsburgo, por uma verba a rondar os 18 milhões de euros. Ivan Perisic, de 26 anos, foi oficializado no clube «nerazzurri» neste passado Domingo, e fará parte do «puzzle» de Roberto Mancini para atacar a Serie A italiana depois de uma seca que dura desde a estadia de José Mourinho no clube de Milão.

Bayer Leverkusen - Tottenham: Son Heung-Min / 30 milhões de euros

O internacional sul-coreano deixou a Bundesliga para espalhar o seu perfume ofensivo na sempre exigente Premier League, a troco de uma verba a rondar os 30 milhões de euros. Depois de mostrar todo o seu valor no Bayer, onde se destacou devido às movimentações velozes, progressão com bola refinada e apetência para grandes golos, Son Heung-Min irá actuar pelo Tottenham, tendo assinado um contrato de cinco temporadas.

Liverpool - Fenerbahçe: Lazar Markovic / empréstimo

Outrora a despontar na Luz, perante o gáudio da plateia benfiquista, o extremo sérvio Lazar Markovic conhece agora um período de estagnação na sua ainda curta carreira, tendo acertado um empréstimo com o clube turco Fenerbahçe, orientado por Vitor Pereira. Sem espaço para actuar no onze regular do Liverpool, Markovic, de 21 anos, tentará em 2015/2016 singrar no futebol turco e relançar a sua carreira.

Bayern Munique - Wolfsburgo: Dante / 4 milhões de euros

O central brasileiro que chegou em 2012 ao Bayern Munique, está de saída do clube campeão alemão para reforçar o Wolfsburgo, por uma quantia a rondar os 4 milhões de euros. Dante solicitou a transferência e o clube bávaro aceitou aceder ao pedido do central baiano, seguindo o jogador o mesmo caminho que o seu compatriota Luiz Gustavo, que também abandonou o Bayern para reforçar o campeão da Taça de Alemanha.

AS Mónaco - Valência: Aymen Abdennour / 25 milhões de euros

O Valência não descansou com a contratação de Aderlan Santos (vindo do SC Braga) e voltou ao mercado para dar um importante retoque no eixo defensivo, contratando para o efeito o central do AS Mónaco, Aymen Abdennour, de 26 anos. Para tal, o Valência, que perdeu Otamendi, gastou 25 milhões de euros e rubricou um contrato de cinco temporadas com o jogador tunisino, que desfalca a equipa treinada por Leonardo Jardim.

Juventus - Sevilha: Fernando Llorente / 10 milhões de euros

O ponta-de-lança espanhol não gozava das oportunidades regulares na Juventus e o seu futuro acabou por ser redesenhar no Sevilha, opção que Fernando Llorente afirmou ter sido a sua primeira e ideal. O possante atleta de 30 anos regressa assim à Liga BBVA depois de não ter sido capaz de impressionar na Serie A com a camisola da «Vecchia Signora» - custou aos cofres da equipa bicampeã da Liga Europa uma dezena de milhões de euros.

Manchester City - AS Mónaco: Rony Lopes / valores não revelados

Sem espaço no plantel principal do Manchester City, o jovem luso Rony Lopes, que na temporada passada esteve no 2014/2015 actuou por empréstimo na Ligue 1, regressou agora ao campeonato francês, para representar o AS Mónaco, treinado por Leonardo Jardim, numa transferência em que os valores não foram revelados. O jovem médio de ataque de 19 anos assinou um vínculo de cinco temporadas e juntar-se-á aos lusos Bernardo Silva, João Moutinho, Fábio Coentrão, Hélder Costa, Ivan Cavaleiro e Ricardo Carvalho.