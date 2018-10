Sporting: SAD com melhor resultado da história

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, os leões referem que, «na época desportiva 2014/15 a Sporting SAD apurou os melhores resultados operacionais da sua história, no valor de 23.463 milhares de euros. No mesmo período, a Sociedade apresenta um resultado líquido positivo em 19.333 milhares de euros».

Esta subida de rendimentos a rondar os 23,4 milhões de euros fica a dever-se sobretudo às receitas obtidas pela presença na última edição quer da Liga dos Campeões, como da Liga Europa. No mesmo comunicado pode ainda ler-se que «não ocorreu, contudo, qualquer inversão na política de contenção de gastos, mas, antes sim, uma aposta numa maior dinâmica da atividade, tendo em vista posicionar a Sporting SAD, de forma permanente, entre as melhores equipas portuguesas, da qual decorreu a assumpção de maiores encargos».

Já em relação ao plano de reestruturação financeira e organizativa, foi um dos pontos fortes da época 2014/2015 algo que o clube de Alvalade demonstra o seu contentamento no mesmo comunicado face aos resultados apresentados. «Foi com enorme satisfação que o conselho de administração da Sporting SAD viu, em maio de 2015, reconhecido pelo Comité de Controlo Financeiro dos clubes da UEFA, entidade que fiscaliza o cumprimento das regras de `fair play` financeiro, o trabalho desenvolvido nestes últimos dois anos pelo atual conselho de administração, que, herdando um processo daquela instituição face aos prejuízos acumulados pela anterior administração na ordem dos 85 milhões de euros em duas épocas, conseguiu uma recuperação financeira que de imediato suspendeu o risco de sanções mais gravosas e que poderiam levar à suspensão da participação pela Sporting SAD em competições europeias e demais possíveis sanções pecuniárias e disciplinares».

Por último o Sporting indica ainda que a 30 de Junho de 2015, o passivo total era de 228,4 milhões de euros, tendo caído 36,2 milhões com base na mesma data de 2014.