Chicotada no Castelo: Armando Evangelista de saída do Vitória de Guimarães

Depois do empate em casa do Vitória de Setúbal, o treinador vimaranense Armando Evangelista solicitou junto da direcção do clube o seu desejo de rescindir o contrato, alegando que já não «estavam reunidas as condições necessárias para se manter no comando técnico».

No campeonato, o clube vimaranense soma apenas 6 pontos resultantes de 1 vitória e 3 empates, encontrando-se em 13º lugar. No acesso à Liga Europa, foi eliminado (com estrondo) pelo Altach, clube austríaco.

Armando Evangelista abandona o Vitória de Guimarães depois de ter cumprido uma época ao serviço da equipa B, sucedendo esta temporada a Rui Vitória, que rumou ao clube da Luz. Numa mensagem de despedida, o técnico português afirma:

«Saio, sem mágoa, e consciente que tudo fiz para ao longo dos últimos anos engrandecer o nome do meu clube do coração. Hoje, como ontem, continuarei a ser vitoriano e agora, de fora, a desejar os maiores sucessos para o nosso clube»