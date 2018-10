Debate contra Teo Gutiérrez: Fredy Montero luta para ascender à titularidade

O jogador que foi aposta pessoal do presidente Bruno de Carvalho tenta, agora regressar aos tempos áureos em que os golos eram a sua imagem de marca, jornada após jornada - Fredy Montero, avançado colombiano que entrou a matar na temporada 2013/2014, luta pela titularidade depois de vários meses como crónico suplente no banco leonino.

Montero, que perdeu definitivamente o lugar para o argelino Islam Slimani durante a temporada passada, marcou dois golos nos últimos jogos e mostrou-se eficaz, fazendo contrastar a sua forma com as apagadas exibições do reforço Teo Gutiérrez, seu compatriota. Ainda assim, Montero está atrás de Gutiérrez na hierarquia dos avançados desenhada por Jorge Jesus.

«O Montero entrou bem, mas isso de momento não lhe dá estatuto de primeira solução, embora tenha dado essas indicações, é um facto», explicou o treinador do Sporting. Fredy Montero marcou o primeiro golo frente ao Lokomotiv Moscovo, na ronda de abertura da Liga Europa, e voltou a marcar no jogo seguinte, dando os três pontos ao clube de Alvalade ao marcar o tento decisivo diante do Nacional da Madeira.