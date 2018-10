Lesão diante do Las Palmas custa a Messi 12 partidas de ausência

Devido à lesão perante o Las Palmas o astro argentino vai ficar de fora durante aproximadamente oito semanas. Na Liga BBVA, Messi vai perder o jogo com o Sevilha a 3 de Outubro, com o Rayo Vallecano a 17 de Outubro, Eibar a 25 de outubro, Getafe a um de Novembro e Villarreal a 8 de Novembro.

Para a Liga dos Campeões, o internacional alviceleste, não vai disputar o jogo com o Bayer Leverkusen no Camp Nou e o duplo embate com o Bate Borisov, primeiro na Bielorrússia a 20 de Outubro, e a quatro de Novembro, em Barcelona.

Pela selecção argentina, Messi vai falhar os embates com o Equador (8 de Outubro), Paraguai (13 de Outubro), Brasil (13 de Novembro) e Colômbia (17 de Novembro). Espera-se que o seu retorno seja no clássico entre Real e Barça no Santiago Bernabéu a 21 de novembro.