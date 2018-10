Resultado União Madeira x Benfica jogo adiado, Liga NOS (0-0)

17:05. Continue a acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Esta tarde/noite ainda teremos as transmissões do Porto x Belenenses e do Sporting x Vitória Guimarães. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

17:00. A decisão é oficial! Não vai haver jogo entre União Madeira e Benfica esta tarde. Aguarda-se agora para que os clubes cheguem a um entendimento para uma nova data.

16:30. Os suplentes das duas equipas recolheram aos balneários e parece cada vez mais uma certeza, que não irá haver jogo esta tarde na Madeira.

16:05. O regulamento diz que se deve esperar uma hora, e caso não exista possibilidade de o jogo se iniciar, terá de ser agendada uma nova data, sendo que devido ao compromisso das selecções, o Benfica não teria intenção de jogar já no dia de amanhã.

16:00. Os responsáveis das duas equipas estão reunidos para ver se as condições climatéricas, permitem a realização do jogo.

15:55. No banco de suplentes do União Madeira vão sentar-se Vega, Ruben Andrade, Carlos Manuel, Miguel Fidalgo, Bueno, Danilo Dias e Zarabi.

15:50. No banco de suplentes do Benfica vão estar Ederson, Silvio, Fejsa, Raul Jimenez, Talisca, Pizzi e Carcela.

15:45. O União Madeira joga com André na baliza, na defesa Paulinho, Paulo Monteiro, Diego e Joãozinho, no meio-campo Breitner, Amilton, Shehu, Gian e Soares, no ataque Farías.

15:40. O Benfica vai jogar com Júlio César na baliza, defesa com Eliseu, Jardel, Luisão e Nelson Semedo, no meio-campo Samaris, André Almeida, Gaitàn e Gonçalo Guedes, na frente Jonas e Mitroglou.

14:50. A condição climatérica não tem demonstrado melhorias, a probabilidade do jogo União Madeira x Benfica não se realizar aumenta a cada minuto. O nevoeiro continua denso e impede que a visibilidade seja razoável - podemos estar perante um adiamento, que, adiantamos, será o cenário mais provável.

14:35. Danilo Dias é a grande novidade na convocatória de Luis Norton de Matos; o reforço brasileiro poderá actuar esta tarde, tendo ocupado a vaga de Kisley na convocatória. As ausências serão Ricardo Campos (lesão no ombro) e Élio Martins, a contas com uma lesão nos ligamentos. No Benfica, Lisandro e Cristante foram preteridos pelo técnico das águias.

14:20. O Benfica de Rui Vitória quebrou no Calderón a malapata de não vencer fora de casa, mas internamente ainda não festejou nenhum triunfo fora do recinto da Luz; já o União da Madeira, por seu turno, ainda não foi derrotado em casa na Liga, somando dois empates a zero nas duas últimas partidas.

14:05. Na última deslocação do Benfica ao reduto madeirense do União da Madeira, na jornada 2 da temporada 1994/1995, os golos do avançado brasileiro Isaías e do avançado argentino Claudio Caniggia fixaram o resultado em 0-2 a favor das águias. O mesmo resultado já se verificara na época 1993/1994.

13:50. Nunca o União da Madeira conseguiu vencer o Benfica - em jogos da Liga, o Benfica tem um registo avassalador, vencendo todas as dez partidas já realizadas contra o União da Madeira. Em partidas jogadas na Madeira, na Liga, os encarnados nunca sofreram sequer um golo nos seus triunfos.

13:40. O União da Madeira é uma das equipas menos concretizadores da Liga: apenas 3 golos, só a Académica tem pior registo (2). A formação madeirense esteve quatro duelos sem marcar um único golo e, em jogos em casa, apenas celebrou tentos na jornada inicial, a 16 de Agosto de 2015, com golos de Breitner e Élio Martins.

13:30. O União da Madeira situa-se na décima quarta colocação da Liga, com 6 pontos, metade da pontuação do Benfica, que segue na quarta posição (atrás do Rio Ave, que tem mais um jogo). A equipa treinada por Luis Norton de Matos apenas venceu uma partida (na jornada inaugural, 1-2 contra o Marítimo) e está há 6 jogos (em todas as competições) sem ganhar.

13:25. O Benfica vem de obter a sua primeira vitória forasteira da temporada, e logo frente ao Atlético Madrid, na Liga dos Campeões - Gaitán e Gonçalo Guedes foram os marcadores; o jovem extremo luso marca há dois jogos seguidos, já que celebrara antes, na vitória de 3-0 sobre o Paços de Ferreira, na jornada 6.

13:15. O Benfica vem de uma jornada positiva na Liga (recuperou dois pontos a Sporting e FC Porto) e de uma ronda europeia excelente (triunfo forasteiro no Vicente Calderón por 1-2). Motivos suficientes para dar ao Benfica um ascendente motivacional forte, numa partida em que parte como total favorito frente ao promovido União Madeira.

13:05. Condições atmosféricas bastante adversas cobrem o céu da Madeira, tornando a realização do jogo União Madeira x Benfica uma total incerteza por esta altura. A possibilidade do jogo ser adiado é considerável, já que o nevoeiro impede a visibilidade na Choupana.

13:00. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo União Madeira x Benfica, partida referente à 7 jornada da Liga NOS 2015/2016. O jogo será disputado no Estádio da Madeira, às 16 horas.