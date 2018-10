Resultado Sporting x Vitória Guimarães na Liga NOS (5-1)

22:42. Noite de barriga cheia para o Sporting, que, graças a uma primeira parte inteligente, dominadora e eficaz, se lançou para uma refeição farta em que o advesário Vitória de Guimarães foi uma presa fácil, amedrontada e sem talento para ripostar. Slimani marcou 3 golos e liderou uma exibição forte, sustentada no jogo criterioso de William Carvalho e na fluidez do jogo ofensivo de Gelson, Ruiz, Adrien (1) e Gutiérrez (1).

Apito final

90+5'. Apito derradeiro, grande triunfo caseiro do Sporting numa noite épica para Slimani, que assinou 3 golos.

90'. Fim de jogo penoso para o Vitória, que se se arrasta em campo. Vão jogar-se mais 5 minutos de tempo extra.

89'. Naldo escorrega na linhas mas consegue furar, centra para a cara do golo mas Aquilani, de cabeça, falha o alvo.

88'. Jogada individual de Gelson...o jovem remata em arco mas Douglas defende para o lado!

81'. Gooloo do Vitória Guimarães! Num canto, Josué, sem marcação, toca para o fundo das redes com o pé!

78'. Gooolooo do Sporting! Slimani marca o seu terceiro golo, iniciou a jogada, Jefferson centrou com precisão e o argelino, solto, encostou!

75'. Cartão amarelo para Dalbert por falta sobre João Mário.

75'. Naturalmente, o jogo baixou de ritmo, o Sporting controla a bel-prazer, com calma.

68'. João Pedro marca o livre, Ricardo cabeceia mas Patrício, atento, segura.

67'. Cartão amarelo para Gelson Martins.

67'. Substituição na formação do Sporting: Entra Fredy Montero e sai Teo Gutiérrez.

65'. Total controlo do Sporting, que, com mais um em campo, domina de modo avassalador a presa fácil do Vitória.

63'. Substituição na formação do Vitória Guimarães: Entra João Pedro e sai Tozé.

62'. Substituição na formação do Vitória Guimarães: Entra Ricardo Gomes e sai Tomané.

62'. Substituição na formação do Sporting: Entra Aquilani e sai Adrien.

60'. Gooolooo do Sporting! Adrien aumenta a contagem em Alvalade, Jefferson conduziu a jogada e Adrien rematou com a colaboração de Dalbert!

59'. Cartão amarelo para o lateral Bruno Gaspar.

58'. Goooloo do Sporting! Slimani bisa na partida, total permissividade da defesa forasteira!

55'. Cartão vermelho directo para o médio Saré por entrada perigosa, de pitons em riste, sobre Gelson.

51'. Hélder Malheiro irá substituir o juiz da partida, que sai lesionado.

50'. Rui Costa, juiz da partida, recebe ajuda médica, jogo parado.

47'. Tozé dá vida ao Vitória e obriga Patrício a uma defesa apertada!

46'. Recomeça a partida em Alvalade.

Segundo tempo

21:34. Excelente primeira parte do Sporting, que, com óptima pressão táctica e boa execução de combinações, levou o Vitória a recuar e a nunca ser capaz de se soltar das amarras do Leão. Slimani marcou de cabeça e Teo, após erro crasso do já substituído Montoya, construíram um bom resultado para a formação de Jorge Jesus.

Intervalo

45'. Mais um minuto para se jogar em Alvalade.

44'. Grande esforço de Tomané, correndo pela faixa e centrando para a área, mas o central leonino cortou para canto.

38'. Teo chega atrasado à solicitação do jovem Gelson Martins - total controlo do Sporting com o Vitória adormecido.

36'. Substituição na formação do Sporting: Entra Gelson Martins e sai Bryan Ruiz, lesionado.

35'. Substituição na formação do Vitória Guimarães: Entra Licá e sai Montoya.

34'. Ruiz lesionou-se após boa jogada individual apenas parada pela mancha de Douglas.

33'. Remate de João Mário após centro de Jefferson, o central bloqueia o tiro e cede canto.

32'. Ruiz finta o marcador, fura pela área e encaminha-se para a baliza, Douglas sai e pára o desvio do costa-riquenho!

30'. Cartão amarelo para Montoya por falta sobre Jefferson.

28'. Tomané disparou, sem ângulo, Patrício sacudiu com relativa facilidade.

26'. Erro incrível de Montoya na base do segundo golo do Sporting.

25'. Goooloo do Sporting! Erro crasso e infantil do jogador do Vitória, desmarcou Gutiérrez e este, com calma, contorna Douglas e marca!

24'. O Sporting asfixia o Vitória e não deixa um metro para os vimaranenses subirem no terreno.

22'. Josué impede o remate de Ruiz após boa simulação de Teo...corte providencial que impediu o remate do 2-0.

20'. Falta de Adrien sobre Cafú, cartão amarelo para o jogador do Sporting.

18'. Canto marcado...Teo cabeceia ao poste, sem qualquer oposição...que falha da defesa vimaranense.

17'. Vitória sem conseguir elaborar jogadas de perigo nem de envolvimento no meio-campo.

15'. Slimani cabeceia e Douglas defende mas o argelino estava em situação de fora-de-jogo.

12'. Goooloo do Sporting! João Mário, com toda a calma do mundo, centrou para o cabeceamento certeiro de Slimani!

11'. Tiro de Ruiz após boa recuperação de Adrien: a bola passou por cima da trave.

10'. Arranque de jogo com muitas perdas de bola e passes errados de parte a parte.

8'. Incursão de Slimani, ganha na velocidade após perda de bola do Vitória...mas o corte do central impediu o passe fatal para Teo.

7'. Tozé bate o livre mas a bola passa ao lado da baliza de Patrício.

1'. Roda a bola em Alvalade!

Apito inicial

20:21. Teo Gutiérrez manter-se-á na frente de ataque, enquanto Bryan Ruiz regressará à linha, com João Mário a ser encostado à outra faixa do ataque do Sporting. Adrien fará dupla com William Carvalho no miolo do Leão.

20:20. Formação inicial do Vitória Guimarães: Douglas (c), Bruno Gaspar, Josué, João Afonso, Dalbert, Cafú, Bouba Saré, Valente, Tozé, Montoya, Tomané

20:10. Formação inicial do Sporting: Rui Patrício, Esgaio, Tobias Figueiredo, Naldo, Jefferson, William Carvalho, João Mário, Adrien (c), Bryan Ruiz, Teo Gutiérrez e Slimani.

19:20. «Vamos apanhar um candidato ao título, uma equipa forte, muito bem orientada, num jogo extremamente difícil. Isso não limita as nossas ambições de ir a Alvalade conquistar os três pontos», afirmou Sérgio Conceição, na antevisão do jogo desta noite. «É uma equipa que irá defender bem, será muito agressiva», considerou, por seu turno, Jorge Jesus.

19:10. Alex regressa aos convocados do Vitória Guimarães, enquanto os brasileiros Breno e Otávio continuam na lista dos lesionados. Sérgio Conceição deverá apsotar no 4-2-3-1 com Saré e Cafú como duplo pivot de meio-campo, Tozé e Montoya como criativos e o luso Tomané na frente de ataque da equipa.

18:55. O Sporting deverá manter Bryan Ruiz na frente de ataque, colocando, nas extremidades Gelson Martins e Carlos Mané - Teo Gutiérrez, que esteve desafinado contra o Besiktas e deve ir para o banco de suplentes. Esgaio relegará João Pereira para o banco e Jefferson fará o mesmo a Jonathan Silva. João Mário deverá fazer dupla com o regressado William Carvalho.

18:50. Onzes prováveis do jogo Sporting x Vitória Guimarães:

18:35. A última vez que o Vitória Guimarães visitou Alvalade e de lá saiu com os três pontos, no contexto da Liga, foi na temporada 2010/2011, quando os vimaranenses obtiveram um triunfo de 2-3 na era de Manuel Machado. Os golos minhotos foram marcados por Bruno Teles e Tiago Targino (2). Os golos caseiros foram assinados por Hélder Postiga e Simon Vukcevic.

18:25. Na última deslocação do Vitória Guimarães ao reduto do leão, os vimaranenses foram goleados por um Sporting mandão e incisivo: na jornada 26 da temporada passada, o Sporting venceu por 4-1 com golos de João Mário, Adrien, Islam Slimani e Nani contra um tento solitário de Kanu.

18:20. Jogaram-se até hoje 140 partidas entre o Sporting e o Vitória Guimarães no campeonato nacional: o Sporting tem o domínio dos triunfos, com 88 jogos ganhos contra 21 triunfos vimaranenses. Em duelos vividos em Alvalade (70) o Sporting venceu 52 encontros e o Vitória Guimarães conquistou sete vitórias forasteiras na Liga.

18:10. O caso de André Carrillo tem abalado a estabilidade do Sporting e os últimos desenvolvimentos deram conta da suspensão do extremo peruano por parte da direcção leonina. O jogador saiu definitivamente das contas de Jorge Jesus e o empresário do atleta já avançou que Carrillo não irá negociar mais com o Sporting. Mané, Gelson Martins e Matheus Pereira são os potenciais substitutos do jogador.

18:00. O Sporting segue ainda sem derrotas no campeonato, tendo registado sim dois empates, um deles ocorrido precisamente em Alvalade (1-1 diante do Paços de Ferreira). O Vitória de Guimarães, que tem desiludido neste arranque de época, ainda não conseguiu vencer fora de casa nesta Liga, tendo somado apenas um triunfo, em casa, frente ao Tondela (1-0).

17:45. O Vitória de Guimarães vem de uma derrota para o campeonato, logo frente ao seu grande rival minhoto, o SC Braga. O golo solitário de Rafa derrotou os vimaranenses no jogo de estreia do novo treinador do Vitória de Guimarães, Sérgio Conceição. Esta será a primeira deslocação de Conceição como técnico dos «Conquistadores».

17:35. O Sporting vem de dois empates: um para o campeonato nacional, frente ao Boavista, no Bessa, e outro frente aos turcos do Besiktas, numa partida fora de casa, a contar para a fase de grupos da Liga Europa. A equipa de Jorge Jesus ficou em branco no Bessa e na Turquia o autor do golo foi o reforço de Verão, Bryan Ruiz.

17:25. O Sporting jogará depois de saber o resultado do Porto x Belenenses, que começará às 18:15 horas. Os Leões partilham a liderança do campeonato com os rivais portistas (ambos com 14 pontos) e têm, de momento, mais dois pontos que o Benfica, que não actuou frente ao União da Madeira devido ao nevoeiro sentido na Choupana.

17:15. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Sporting x Vitória Guimarães, partida referente à jornada 7 da Liga NOS 2015/2016. A partida será disputada no Estádio de Alvalade, às 20:30 horas - siga o minuto a minuto do Sporting x Vitória Guimarães,, em Vavel Portugal.