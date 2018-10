Bayern goleia Borussia Dortmund e Muller brilha com três golos

O Bayern segue de vento em popa na Bundesliga: a formação bávara soma agora 24 pontos no campeonato depois do massacre no Allianz Arena, na passada jornada, frente ao rival Borussia Dortmund, que está a realizar um arranque de Liga excelente. Apesar série vitoriosa do clube de Dortmund, o Bayern não se amedrontou e aplicou cinco golos ao adversário, numa partida em que o «ramdeuter» Thomas Muller descobriu espaço para marcar três golos.

Muller fareja o golo como poucos

A resistência forasteira durou 26 minutos: Thomas Muller rompeu pelo coração da linha defensiva do Dortmund, desviou a bola do guardião Burki e encostou com estilo para o fundo das redes. Aos 35, de grande penalidade, o avançado germânico executou o 2-0 mas o gabonês Pierre Aubameyang ripostou logo dois minutos depois, mantendo a equipa de Thomas Tuchel viva na disputa dos três pontos - mas a segunda parte apenas viria confirmar a superioridade bávara.

Logo a abrir o tempo complementar, o mortífero Robert Lewandowski, que se encontra numa forma totalmente assassína, aumentou para 3-1 através de um lance em tudo similar ao golo inaugural de Muller. O quarto golo surgiu aos 58 minutos, criado pelo flanco direito do ataque bávaro (assistência de Mario Gotze) finalizado, em pleno coração da área do Borussia, pelo inevitável Muller, que fez o tri.

Bayern volta a golear rival directo

Para finalizar a goleada caseira, Gotze começou e terminou a jogada que viria a completar a famosa manita. Aos 66 minutos, o germânico criativo entrou, em diagonal, pela área, e rematou rasteiro junto ao poste, fechando o marcador no Allianz Arena e consumando a primeira derrota do Borussia Dortmund no campeonato. A equipa orientada por Pep Guardiola leva agora 7 pontos de avanço do rival.

O avançado polaco Lewandowski, que brilhou intensamente ao marcar cinco tentos em apenas 9 minutos (na partida contra o Wolfsburgo), voltou a marcar e leva já 12 golos na Bundesliga, liderando por isso a lista de artilheiros. Aubameyang, que também fez o gosto ao pé, segue na segunda posição, com 10 tentos marcados, sendo o pódio dos goleadores fechado por Muller, que já assinou 8 golos no campeonato alemão.