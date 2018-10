Pep Guardiola poderá já ter um acordo com o Manchester City

O bicampeão europeu Pep Guardiola, segundo a imprensa desportiva catalã, terá um principio de acordo com o Manchester City. Daí a sua não-renovação pelo Bayern de Munique. Os intervenientes chegaram acordo após conversas entre o treinador e Txiki Begiristain, director desportivo dos «Citizens».

O avançado do City, Kun Agüero, já deu o seu veredicto sobre a hipotética contratação do antigo técnico do Barcelona: «Estão a falar muito sobre isso. Eu não o conheço, mas é um grande treinador e para mim é sempre bom que os melhores nos treinem». Pep Guardiola está a frente do clube bávaro desde 2013 e já conquistou cinco títulos - quatro internos e um internacional (Supertaça europeia).