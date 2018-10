Benfica: Adel Taarabt volta a estar às ordens de Rui Vitória

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o At. Madrid, Rui Vitória, confirmou que o marroquino foi alvo de um processo disciplinar. Recorde-se que a 26 de Setembro, Adel Taarabt foi visto numa discoteca por volta das 3h, e dois dias depois chegou atrasado a um treino (cometendo várias infrações de trânsito nas imediações do Caixa Futebol Campus).

Apesar do imediato pedido de desculpa aos responsáveis encarnados, o médio ofensivo teve de cumprir um período de suspensão (mais concretamente, uma semana e meia afastado dos treinos da equipa principal).

Concluído o processo disciplinar, o jogador encarnado voltou ao trabalho na passada quarta feira com a ambição de conquistar o técnico Rui Vitória. Desta forma, o marroquino de 26 anos poderá ser opção no próximo encontro dos bicampeões nacionais, referente à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, diante do Vianense, marcado para 16 de outubro, pelas 20.30, no estádio cidade de Barcelos.

Contudo, é importante referir que a SAD está atenta ao comportamento do médio ofensivo marroquino, sendo que, em janeiro irá reavaliar a situação do jogador, que a partir de agora não tem qualquer margem de erro em termos disciplinares.