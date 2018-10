Quinto troféu das «Super Águias»: Nigéria sagra-se campeã do mundo em sub-17

A Nigéria conquistou este Domingo o Campeonato do Mundo de sub-17 depois de derrotar na final o Mali por 2-0. Numa final exclusivamente africana, os golos da favorita selecção nigeriana foram da autoria de Victor Osimhen (56 minutos) e Funsho Bamgboye (59 minutos).

Em Vinã del Mar, no Chile, o avançado Victor Osimhen foi a grande figura do encontro somando o 10º golo no campeonato, número que constituiu um novo recorde. A formação nigeriana dominou o encontro, mesmo tendo desperdiçado uma grande penalidade logo aos quatro minutos, com Osinachi Ebere a ver Samuel Diarra parar o seu remate, recarregar contra a barra e ainda contra um defesa.

De referir que as “Super Águias” são comandadas pelo ex-leão Emmanuel Amunike (entre 1994 e 1997). Na parte final do duelo, o Mali ainda tentou reentrar na discussão do encontro, mas duas defesas categóricas do guarda-redes Akpan Udoh não o permitiram, com os nigerianos a controlar os acontecimentos até ao derradeiro apito do inglês Michael Oliver.

A formação nigeriana conquistou, assim, o quinto mundial (1985, 1993, 2007, 2013 e 2015) em oito finais disputadas, numa edição onde a Bélgica ficou no terceiro lugar depois de derrotar o México por 3-2.