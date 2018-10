Solidez: Manchester United aguenta 600 minutos sem sofrer golos

O golo marcado esta tarde pelo Watford, no triunfo do Manchester United, colocou um ponto final à série de imbatibilidade defensiva da formação do holandês Louis Van Gaal, encerrando 600 minutos de solidez da rectaguarda dos «Red Devils».

No Vicarage Road, reduto do Watford, o Manchester United entrou a vencer com um golo de Memphis Depay, aos 11 minutos, mantendo a baliza inviolada durante 87 minutos, quando o empate surgiu, por intermédio de Troy Deeney. Seiscentos minutos sem conceder um golo. O mesmo Troy Deeney que viria, em cima do minuto 90, a marcar o auto-golo que daria a vitória ao United.

A série inviolável do United começou na partida contra o Manchester City, que terminou num empate a zeros. Seguiram-se 120 minutos sem golos sofridos diante do Middlesbrough, para a Taça, e mais três jogos sem conceder um único golo (face a West Bromwich e Crystal Palace para a Liga e CSKA Moscovo para a Liga dos Campeões).