'November Pain': Arsenal empata com Norwich e não consegue ser primeiro

O Arsenal empatou em Norwich a um golo e não foi capaz de manter-se no topo da tabela da Premier League, ficando para trás após o triunfo caseiro do Manchester City sobre o Southampton, desperdiçando, perante o décimo sexto colocado, a possibilidade de igualar «Citizens» e «Foxes» na liderança (ambos com 29 pontos). Novembro parece ser, de facto, em termos estatísticos, o pior mês do Arsenal de Arséne Wenger (1,6 pontos por jogo em média), como aponta a imprensa inglesa.

O golo inaugural foi apontado pelo alemão Mesut Ozil à passagem do minuto 30, nascido de uma falha do «keeper» Ruddy, mas a reacção dos «Canaries« fez-se esperar apenas 13 minutos: Lewis Grabban restabeleceu a igualdade. Pior que o empate, ainda assim, terão sido as baixas por lesão do craque Alexis Sánchez e do central titular Laurent Koscielny. Destaque para a preponderância de Ozil na manobra arsenalista: o médio participou directamente em 10 dos 14 golos da equipa na Premier League desde Outubro em diante.

Na próxima jornada o Arsenal receberá o Sunderland, enquanto o Norwich visitará o terreno do Watford. A subir na classificação está o Liverpool de Jurgen Klopp, que derrotou o Swansea por 1-0 (golo de James Milner, de grande penalidade) e ascendeu ao sexto lugar da classificação, com 23 pontos. Destaque também para a gorda vitória do Crystal Palace sobre o Newcastle (5-1 no qual Wilfried Zaha e James McArthur bisaram).