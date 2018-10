Resultado Braga x Benfica na Liga NOS 2015 (0-2)

23:08. Esperemos que tenha gostado da nossa transmissão e continue a acompanhar o trabalho feito aqui, na VAVEL Portugal. Votos de boa semana.

23:05. Apesar de ter criado oportunidades suficientes para fazer o golo, a equipa de Paulo Fonseca não deslumbrou nem conseguiu surpreender uma bem preparada equipa encarnada. Apresentando o 4x3x3, a solidez demonstrada a meio-campo por Fejsa e Renato Sanches (voltou a mostrar excelentes pormenores) foi fulcral para cortar o ímpeto bracarense. Nota de destaque também para a excelente exibição da dupla de centrais Jardel e Lisandro López, não esquecendo a 'parede' Júlio César.

23:00. Vitória num terreno complicado para a equipa do Benfica. Resultado construído no primeiro quarto-de-hora do encontro com golo de Pizzi e Lisandro López.

Final da partida!

90' Mais quatro minutos de jogo.

88' Responde Rui Vitória com a entrada de Cristante para a saída de Pizzi.

88' Remate fortíssimo de Filipe Augusto para defesa segura de Júlio César.

87' Esgota as substituições Paulo Fonseca lançado Pedro Santos para o lugar de Djavan.

85' Novo fora-de-jogo assinalado ao ataque da equipa da casa. Novamente Stojiljkovic a ser apanhado na 'armadilha'.

83' A equipa bracarense bem tenta chegar ao golo mas a defensiva encarnada a estar muito bem posicionada, tapando todos os buracos contra a sua baliza.

80' Estão presentes 17.396 no Estádio AXA.

78' Substituição no Sporting de Braga: Sai o 'apagado' Rafa para a entrada de Joan Román.

77' Cartão amarelo para Filipe Augusto por entrada fora de tempo sobre Renato Sanches.

76' Remate de Jonas para defesa apertada de Kritciuk.

73' Cartão amarelo para Pizzi.

72' Substituição no Benfica: Sai Gonçalo Guedes para Jonas entrar em 'acção'.

72' Cartão amarelo para Ricardo Ferreira.

70' Cruzamento de Djavan, segura sem problemas Júlio César.

68' Nova bola no ferro! Livre muito bem marcado por Filipe Augusto mas o esférico esbarra novamente no poste.

68' Confusão na barreira e cartão amarelo para Hassan e Renato Sanches.

66' Livre potencialmente perigoso para Júlio César e cartão amarelo para Eliseu.

65' Primeira alteração na equipa da Luz: Sai Mitroglu, entra Raúl Jiménez.

64' Todo o estádio fica a pedir penalty de Lisandro López sobre Hassan. Hugo Miguel manda jogar.

60' Substituição no SC Braga: Sai Mauro para a entrada de Filipe Augusto.

59' Remate de primeira de Luiz Carlos muito por cima da baliza.

57' Falta de Renato Sanches sobre Djavan.

54' Remate de primeira mas enrolado de Nico Gaitán para defesa apertada de Kritciuk.

48' Livre cobrado directamente por Gaitán com a bola a bater na barra.

48' Livre perigoso para a equipa do Benfica por mão de Baiano.

47' Ricardo Ferreira aparece em bela posição mas atira com pouca força. Júlio César segura sem problemas.

46' Já se joga, de novo, no Estádio AXA.

22:08. Não há mexidas para o início da segunda parte.

21:58. A equipa de Paulo Fonseca teve boas oportunidades para ir para o intervalo com o resultado reduzido, pecando na finalização ou esbarrando em Júlio César. O internacional brasileiro já fez duas intervenções de grande nível; Hassan e Boly acertaram no ferro.

21:53. Início fulgurante da equipa de Rui Vitória com dois golos nos primeiros 11 minutos. Primeiro foi Pizzi, após boa jogada de Mitroglu, a inaugurar o marcador no Estádio AXA. Minutos mais tarde e a dupla de centrais a funcionar no ataque: Jardel amortece para Lisandro López fazer o segundo golo do encontro.

Intervalo!

37' Hassan tenta novamente almejar a baliza benfiquista mas o cabeceamento sai por cima.

33' Belo corte de Ricardo Ferreira quando Gaitán embalava sozinho para a área bracarense.

30' Nova bola a bater no ferro da baliza defendida por Júlio César. Boly foi o autor do cabeceamento.

29' Falta por alegada mão de André Almeida. As imagens televisivas dizem o contrário.

28' Belo gesto técnico de Stojiljkovic que, servido por Mauro, pára no peito e atira de primeira. No entanto, o remate não levou qualquer perigo.

27' Novo fora-de-jogo assinalado a Stojiljkovic.

25' Djavan cruza para a área, Hassan atira de primeira mas Júlio César segura sem problemas.

21' Perda de bola perigosa de Luiz Carlos no meio-campo. Mitroglu aparece em boa posição, já dentro da grande área mas atira para defesa segura de Kritciuk.

19' Lisandro ganha nas alturas mas atira por cima.

19' Canto para o Benfica.

15' Dupla oportunidade para o Braga: primeiro é Luiz Carlos que serve Hassan que cabeceia ao poste. Na recarga, Rafa atira mas Júlio César faz enorme defesa.

14' Fora-de-jogo assinalado a Stojiljkovic.

Canto batido por Pizzi, Jardel coloca na área e Lisandro López, à ponta-de-lança, pára no peito e atira a contar. 0-2 para os encarnados!

11' GOLOOOOOOOOOO BENFICA!!

10' Livre apontado por Pizzi que, após desvio na barreira, passa muito perto do poste da baliza de Kritciuk.

9' Livre perigoso mas desta feita para a equipa da Luz. Baiano carregou Mitroglu pelas costas.

6' Belo remate de Alan para boa intervenção de Júlio César.

5' Livre perigoso a favorecer a equipa da casa por falta de Jardel sobre Hassan.

Jogada de insistência de Mitroglu, dentro da grande área bracarense, servindo na perfeição Pizzi que, com o pé esquerdo, atira para golo. Baiano, sobre a linha de golo, quase consegue o corte.

3' GOLOOOOOOOOOO BENFICA!!

2' Hassan aparece em boa posição, depois de servido por Stojiljkovic mas atira contra Jardel.

1' Já rola a bola!

21:03. Faz-se um minuto de silêncio em memória das vítimas do ataque terrorista em Paris.

20:59. Na outra partida desta segunda-feira e com interesse tanto para SC Braga como para Benfica, o Sporting bateu o Belenenses por 1-0. William Carvalho, de grande penalidade aos 93 minutos fez o único tento da partida.

20:43. Já Rui Vitória pode lançar no decorrer no jogo: Paulo Lopes, Lindelof, Cristante, Talisca, Carcela, Raul Jimenez e Jonas.

20:42. Paulo Fonseca tem no banco: Matheus, Marcelo Goiano, André Pinto, Filipe Augusto, Joan Román, Pedro Santos e Wilson Eduardo.

20:39. Rui Vitória lança o seguinte conjunto: Júlio César entre os postes. Defesa com André Almeida, Lisandro, Jardel, Eliseu. Fejsa, Renato Sanches e Pizzi no meio-campo, Gonçalo Guedes, Gaitán nas alas servindo Mitroglu, o homem mais avançado das 'águias'.

20:31. SC Braga: Kritciuk na baliza. Quarteto defensivo com Baiano, Boly, Ricardo Ferreira e Djavan. Alan, Luiz Carlos, Mauro e Rafa aparecem na linha entremédia servindo no ataque Stojiljkovic e Hassan, 'setas' apontadas à baliza dos encarnados.

20:27. Já é conhecido o «onze» bracarense para esta noite.

20:24. Hugo Miguel (na foto), da AF Lisboa será o árbitro do encontro, assistido por Ricardo Santos e Nuno Roque. A função de 4º árbitro está entregue a Vasco Santos.

17:35. Onzes previsíveis do jogo Braga x Benfica:

17:20. O Braga não poderá contar com o avançado brasileiro Crislan, que está a contas com uma lesão; Rui Fonte também será baixa na frente de ataque dos minhotos, já que está impedido de jogar por ter sido emprestado pelos encarnados. Espera-se um Braga num esquema de 4-4-2 contra um Benfica que deixa ainda dúvidas: Rui Vitória desenhará um 4-4-2 habitual ou voltará a apostar no 4-2-3-1?

17:10. O Benfica não poderá contar com elementos de cariz essencial como Luisão (fracturou o antebraço frente ao Sporting), Samaris (que cumprirá castigo após expulsão frente ao Sporting), e, claro, com o lesionado de longa data Salvio e ainda com o jovem dono da lateral direira, Nélson Semedo, também lesionado. Sílvio, que sentiu dores frente ao Astana, também falhará o duelo de hoje.

17:00. Na temporada passada, o Benfica deparou-se por três vezes com o Braga (duas na Liga nacional e uma na Taça de Portugal). Os minhotos venceram dois encontros (2-1 para o campeonato e 1-2 para a Taça de Portugal, em pleno Estádio da Luz, com golos de Aderlan Santos e Pardo contra tento inicial de Jonas). No terceiro encontro, na Luz, o Benfica venceu por 2-0 com golos de Jonas e Eliseu.

16:45. Durante a vigência de Jorge Jesus no Benfica, os encarnados deslocaram-se por seis vezes ao reduto bracarense em duelos da Liga, e apenas por duas vezes de lá saíram vencedores (nas épocas 2012/2013 e 2013/2014, por 1-2 e 0-1 respectivamente). De facto, a Pedreira é, habitualmente, o campo muito complicado para o Benfica - na última deslocação, o Benfica perdeu por 2-1 (golos de Salvador Agra e Éder contra tento de Talisca).

Agra marcou ao Benfica na época passada (Foto via: Liga Portugal)

16:30. Braga e Benfica já se defrontaram 118 vezes a contar para o campeonato nacional; o Benfica venceu 77 partidas enquanto o Braga triunfou em apenas 12, tendo-se registado 29 empates. E nos 59 duelos realizados na cidade minhota, para o campeonato, a predominância continua a ser dos encarnados, que atingiram as 31 vitórias contra 11 triunfos caseiros do Braga (registaram-se 17 igualdades).

16:20. O Benfica apenas conseguiu três vitórias fora de casa nesta presente temporada, ou seja, num total de oito partidas (excluíndo o duelo em território neutro que foi a Supertaça Cândido Oliveira) os encarnados apenas venceram um encontro jogado fora para a Liga (0-4 contra o Tondela), outro para a Taça de Portugal (1-2 diante do Vianense) e outro para a «Champions» (face ao Atlético Madrid), por 1-2).

16:10. O Benfica vem de um empate saboroso no Cazaquistão, frente ao Astana (2-2 com um bis de Raúl Jiménez) que garantiu o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões; ainda assim, o desaire da Taça de Portugal (3ª derrota contra o Sporting de Jorge Jesus) ainda está fresco na memória; já o Braga venceu, em casa, o Slovan Liberec (2-1) e afirmou-se como líder incontestado do seu grupo na Liga Europa.

15:55. Apenas o duelo contra o Arouca, à passagem da jornada sete, estraga o pleno de vitórias do Braga em jogos em casa para o campeonato; a equipa minhota venceu cinco dos seis jogos disputados em casa e apenas concedeu dois golos na Pedreira (contra Arouca e Nacional). A invencibilidade bracarense em casa estende-se a todas as provas: em oito partidas, divididas entre Liga NOS e Liga Europa, o Braga nunca perdeu em 2015/2016.

Braga ainda não perdeu em casa em 2015/2016

15:45. O SC Braga tem, actualmente a melhor defesa do campeonato a par do FC Porto: apenas quatro tentos sofridos até agora. A formação arsenalista não perde para o campoenato desde 12 de Setembro, altura em que foi derrotada pelo Estoril no reduto dos «canarinhos». A equipa de Paulo Fonseca ainda não registou qualquer derrota na Liga em partidas disputadas no Estádio AXA em 2015/2016.

15:35. Um terço das partidas até agora jogadas pelo Benfica na Liga resultaram em derrota, facto que surpreende pela má prestação dos encarnados. Em caso de derrota no reduto bracarense, o Benfica poderá ficar a onze pontos do rival Sporting (ainda que com menos um jogo). Ainda assim, o Benfica é o ataque mais produtivo da Liga, com 22 golos marcados até agora, dos quais 9 marcados por Jonas.

15:20. Prato forte desta jornada, o Braga x Benfica coloca frente-a-frente o terceiro e quarto lugar, respectivamente. Os bracarenses seguem no pódio com 20 pontos enquanto os encarnados seguem em quarto, com 18 pontos mas menos um jogo; a partida afigura-se crucial para o destino do Benfica na Liga: em caso de tropeção na Pedreira, as Águias vêem o Porto fugir e poderão deixar o Sporting ainda mais isolado na frente.

15:10. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Braga x Benfica, grande partida da jornada 11 da Liga NOS 2015/2016, que será disputada no Estádio AXA, a partir das 21 horas. Siga o minuto a minuto do Braga x Benfica, em directo e, grátis, em Vavel Portugal.