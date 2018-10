Resultado Marítimo x Sporting na Liga NOS 2015 (0-1)

O Sporting retoma assim a liderança isolada do campeonato com mais dois pontos que o FC Porto e oito que o Benfica, embora estes com um jogo a menos. Esperemos que tenha gostado de mais esta transmissão em directo e, continue a acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Tal como no ano passado Adrien Silva voltou a decidir o jogo ao fazer o único golo, numa grande jogada colectiva da equipa leonina. Este foi o quarto triunfo consecutivo por 1-0 do Sporting e o quinto desafio sem sofrer golos.

Os leões tiveram de suar para garantir os três pontos numa partida equilibrada, e com oportunidades repartidas entre as duas equipas. Valeu a eficácia do Sporting e um Rui Patrício ao mais alto nível.

FINAL DO JOGO VITÓRIA DO SPORTING POR 0-1 SOBRE O MARÍTIMO!

90+3' Alteração no Sporting saiu João Mário e entra Naldo.

90' Vão jogar-se mais três minutos de descontos.

89' Baba de cabeça atira ao lado.

85' Cartão amarelo para Paulo Oliveira por derrubar Dyego Bessa.

83' Rúben Ferreira atira por cima da baliza.

81' Substituição no Marítimo saiu Fransérgio e entra Baba.

80' Remate de Tanaka para defesa de Salin.

78' Alteração no Sporting saiu Montero e entra Tanaka.

77' Cartão amarelo para Fransérgio por derrubar Montero.

77' Perto do empate o Marítimo!!! Remate de Dyego Sousa e Rui Patrício a voar para a uma defesa fantástica.

75' Entramos nos últimos quinze minutos de jogo, com o Sporting melhor nesta segunda parte a não permitir nenhuma ocasião de golo ao Marítimo, que parece acusar o desgaste físico da primeira parte.

70' Cartão amarelo para Aquilani por rasteirar Dyego Sousa.

64' Substituição no Marítimo saiu Patrick Vieira e entra Rúben Ferreira.

61' Alteração no Sporting saiu Gelson Martins e entra Aquilani.

58' Remate de Gelson Martins por cima da baliza.

53' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Jogada colectiva dos leões com João Mário a entrar na área e a servir Adrien Silva, que atira para o fundo das redes.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE SAIU O MARÍTIMO!

O jogo não está fácil para a formação leonina que vai ter de mudar o ritmo para criar mais perigo e assim tentar ganhar o desafio, quanto ao Marítimo fica a expectativa de ver se consegue manter a mesma capacidade de pressão. Fique connosco.

Duas ocasiões de golo uma para cada lado, com Marega de cabeça a proporcionar uma enorme defesa a Rui Patrício. Depois Bryan Ruiz com dois remates em zona frontal travados por Salin.

Primeira parte com uma entrada forte da equipa madeirense que dominou o jogo durante vinte minutos. Os leões equilibraram e conseguiram ter mais posse de bola.

INTERVALO DO JOGO EMPATE A ZERO ENTRE MARÍTIMO E SPORTING!

45' Vai jogar-se mais um minuto de descontos.

34' Substituição no Marítimo saiu Ghazaryan e entra Xavier.

29' Duas vezes Bryan Ruiz, a rematar com Salin a defender e na recarga a bola embate num defesa do Marítimo e acaba nas mãos do guarda-redes.

25' Primeiros vinte e cinco minutos com o Marítimo pressionante a não dar espaços ao Sporting, que está a sentir muitas dificuldades para tomar conta do jogo.

20' Remate de Gelson Martins muito torto sem perigo para Salin.

19' Canto na direita e de cabeça Fransérgio atira ao lado.

13' Quase marca o Marítimo!!! Canto na esquerda e ao segundo poste Marega de cabeça e Rui Patrício com uma defesa incrível evita o golo.

12' Cartão amarelo para William Carvalho por derrubar Alex Soares.

9' Remate cruzado de Montero ao lado da baliza, quando estava Ruiz em boa posição na pequena área.

8' Lance de perigo para o Sporting com João Mário a pisar a bola sozinho na área, mas a cair.

6' Confusão na área do Sporting com uma queda de um jogador do Marítimo, mas a bola chega as mãos de Rui Patrício.

20:45. INÍCIO DO JOGO SAIU O SPORTING!

20:43. Os jogadores e trio de arbitragem entram no relvado do Estádio dos Barreiros.

20:35. As equipas já recolheram aos balneários após os exercícios de aquecimento, daqui a pouco o início do encontro.

20:30. No banco de suplentes do Sporting vão estar Marcelo, Esgaio, Naldo, Aquilani, Daniel Podence, Matheus Pereira e Tanaka.

20:28. No banco de suplentes do Marítimo vão sentar-se José Sá, Briguel, Tiago Rodrigues, Rúben Ferreira, Xavier, Baba e Lyneeker.

20:25. O Sporting vai jogar com Rui Patrício na baliza, a defesa com Jefferson, Ewerton, Paulo Oliveira e João Pereira, no meio-campo William Carvalho, Adrien Silva e João Mário, no ataque Bryan Ruiz, Gelson Martins e Montero.

20:20. O Marítimo vai alinhar com Salin na baliza, na defesa João Diogo, Deyvison, Dirceu e Patrick Vieira, no meio-campo Alex Soares, Ghazaryan e Fransérgio, na frente Marega, Dyego Sousa e Éber Bessa.

20:00. Os leões não perdem também há 22 jornadas, onze desta época e outras tantas da última temporada. A última derrota foi em Março no Dragão.

19:30. O Sporting é a equipa que mais vezes já venceu no Estádio dos Barreiros, ao todo são já 22 vitórias.

19:00. Onzes previsíveis do Marítimo x Sporting:

18:40. O Marítimo não poderá contar com o central Raul Silva nem com o avançado Edgar Costa, ambos expulsos frente ao Nacional da Madeira; Wellington será baixa também, mas devido a lesão. O avançado Marega, que esteve a contas com um processo disciplinar imposto pela direcção maritimista, deverá saltar para a titularidade esta noite.

17:35. O Sporting encara esta partida com duas baixas de peso: Islam Slimani e Teo Gutiérrez não poderão jogar contra o Marítimo; o argelino estará a cumprir um jogo de castigo e o colombiano está lesionado. No alinhamento inicial, Jorge Jesus deverá lançar Fredy Montero e apostar em Bryan Ruiz para fazer dupla com o colombiano, introduzindo Gelson Martins na faixa esquerda.

17:20. No último encontro da Liga disputado nos Barreiros, o Sporting sai da ilha da Madeira com os três pontos, após um tento solitário de Adrien Silva, na sequência de uma grande penalidade assinalada sobre Jefferson. O lateral brasileiro esteve fora, por lesão, mas está já disponível para dar o seu contributo na partida desta noite, sendo expectável que seja titular.

16:15. A última vez que o Marítimo recebeu e venceu o Sporting aconteceu na temporada 2011/2012: a 11 de Fevereiro de 2012, os insulares venceram o Leão por 2-0 à passagem da jornada 18, durante o reinado técnico de Pedro Martins, com golos de Selim Benachour e Danilo Dias. Neste milénio, essa foi a quarta vitória dos madeirenses sobre o Sporting em partidas disputadas nos Barreiros.

16:00. Este será o octagésimo nono jogo entre Marítimo e Sporting (em todas as competições), com clara vantagem sobre os Leões, que venceram 62 partidas e apenas foram derrotas por 15 ocasiões. Dez dessas 15 vitórias do Marítimo foram obtidas em casa (nos Barreiros foram já disputados 42 jogos, tendo o Sporting vencido 27 encontros e o Marítimo 10, registando-se 5 empates.

15:45. Mas também o Marítimo tem demonstrado pergaminhos positivos nas partidas caseiras: em seis jogos, apenas por uma vez os maritimistas perderam (frente ao Paços de Ferreira), tendo, na jornada inaugural do campeonato, forçado o Porto a um empate (1-1). Por seu turno, o Sporting mostra também registos positivos fora de casa: na Liga apenas cedeu pontos contra o Boavista (0-0).

15:35. O Sporting tem mostrado um excelente registo caseiro durante esta temporada, tendo apenas cedido pontos numa partida, no que toca aos jogos das provas internas (1-1 diante do Paços de Ferreira). Em termos globais, apenas se registou outro tropeção em Alvalade: o 1-3 frente ao Lokomotiv Moscovo, na abertura da fase de grupos da Liga Europa.

15:25. O Marítimo vive uma situação precária no que à sua equipa técnica diz respeito: após a derrota de 3-1 contra o Nacional, na jornada passada, o treinador dos maritimistas, Ivo Vieira, pediu a sua demissão, mas o presidente Carlos Pereira não deu resposta definitiva. O duelo com o Sporting poderá mesmo ser o último de Ivo Vieira ao comando do Marítimo.

15:10. O Sporting segue como líder do campeonato, ainda imbatível e confiante, depois das vitórias sobre o Benfica (para a Taça de Portugal), Lokomotiv Moscovo (para a Liga Europa) e, por último, contra o Belenenses. Os Leões somam 29 pontos, enquanto o Marítimo possui 14 pontos e está em igualdade pontual com o seu rival madeirense Nacional.

15:00. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Marítimo x Sporting, partida referente à jornada 12 da Liga NOS 2015/2016, que será disputada no Estádio dos Barreiros, às 20:45 horas - siga o minuto a minuto do Marítimo x Sporting, em directo e, em Vavel Portugal.